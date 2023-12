FC 24 Ultimate Team: il ritorno del sergente Milinković-Savić

Electronic Arts non ha perso tempo e ha confezionato per il suo videogioco sportivo uno squadrone in grado di concludere degnamente la prima annata da record di EA Sports FC 24 . Il 2024 si annuncia ancor più ricco con una serie di nuovi eventi e carte spettacolari in arrivo.

Il quindicesimo appuntamento è l'ultimo della stagione 2023: il nuovo squadrone porta in dote una vecchia conoscenza del campionato italiano, l'ex laziale Sergej Milinković-Savić (88) che sta brillando (al contrario del fantasma Benzema) nella lega saudita professionistica. È lui il capitano di una compagine davvero a buon mercato (disponibile per meno di 700mila crediti).

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA Per l'ultimo team stagionale i ragazzi di EA sono andati sul sicuro scegliendo Ivan Provedel (85), il portiere della Lazio che sta disputando un'ottima stagione. La prima carta nera è un po' caruccia, circa 38mila crediti.

La linea difensiva propone il terzetto Wilson Odobert (83), Yann Aurel Bisseck (83) e Lucas Vazquez (86): tre difensori dal profilo interessante, tre carte discutibili. La migliore come rapporto qualità/prezzo è quella del centrale tedesco dell'Inter: la prima carta nera di Bisseck è tanta roba e può essere acquistata per 35mila crediti. Il francese del Burnley è davvero veloce ma troppo leggero, mentre il tuttofare del Real Madrid ha dalla sua piedi educatissimi e la possibilità di impostare dal basso: per entrambi servono circa 37/40mila crediti.

La qualità in mezzo al campo è garantita da un trio di primissima qualità composto da Sergi Roberto (86), Sergej Milinković-Savić (88) e Vitinha (84), supportati in avanti da Dani Rodríguez (84) in versione trequartista: per lo spagnolo siamo sui 40mila crediti mentre per il serbo dell'Al Hilal sui 50mila crediti. Molto più a buon mercato il cervello portoghese del PSG e la stellina del Maiorca: per entrambi siamo sui 37mila crediti. Tra i quattro resta consigliatissimo l'ex centrocampista laziale.

Per l'ultimo attacco dell'anno EA propone il terzetto Dominic Solanke (86), Patrik Schick (86) e Terem Moffi (85), un trio tutto da scoprire. Il bomber inglese del Bournemouth è una vera bestia da FUT e per 30mila crediti è straconsigliato. L'ex giocatore di Sampdoria e Roma convince fino a un certo punto nella sua prima carta nera stagionale: 38mila crediti sono una cifra impegnativa. Molto più interessante il nigeriano del Nizza: Moffi ha tanta velocità e fisico per dare spettacolo in FUT e soprattutto ha una quotazione più che abbordabile, circa 36mila crediti.

In panchina i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Souleyman Doumbia (83) e Michy Batshuayi (83).

