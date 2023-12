LEGO Fornite, come sopravvivere nel mondo a mattoncini creato da Epic Games

In solitaria o insieme agli amici, ai giocatori viene offerta la possibilità di sopravvivere in un mondo composto da mattoncini LEGO , in cui i pericoli sono sempre in agguato.

Un'esperienza diversa rispetto a quella tradizionale dello sparatutto di Epic Games, ma potrete evitare le insidie preparate dallo studio mettendo in pratica i nostri consigli.

SOPRAVVIVENZA O SANDBOX? Prima di mettere piede nel magico universo di LEGO Fortnite dovrete impostare la modalità del mondo che genererete, scegliendo tra due opzioni. In modalità Sopravvivenza dovrete preoccuparvi di sopravvivere tenendo sotto controllo aspetti come la fame, la temperatura e la presenza di nemici da cui difendervi, mentre quella Sandbox vi permetterà di dedicarvi interamente alla costruzione di oggetti ed edifici sfruttando risorse illimitate.

In ogni caso, optando per una o per l’altra modalità avrete comunque modo di personalizzarla scegliendo di rimuovere i nemici e la necessità di cibarsi o di riscaldarsi/rinfrescarsi, così da creare la vostra esperienza di gioco su misura. Sappiate inoltre che è possibile creare più mondi e condividerli con gli amici, oppure unirvi a quelli creati da altri utenti.

I PRIMI PASSI DA COMPIERE Nel caso abbiate scelto di creare un nuovo mondo in modalità Sopravvivenza, una delle prime cose che dovrete fare è raccogliere un bel po’ di risorse per iniziare a costruire un falò, in modo tale da poter sbloccare nuove ricette per realizzare un banco da lavoro e stare al caldo di notte quando le temperature saranno più basse.

Un altro passo da compiere sarà quello di fare scorte di cibo per non morire di fame, con bacche e altri alimenti che potranno essere recuperati dagli animali o da cespugli e alberi. Dopo aver costruito un piccone, una torcia e un’ascia potrete iniziare a esplorare più a fondo lo scenario e, una volta che avrete tutte le risorse necessarie, potrete creare il vostro villaggio che presto si popolerà di PNG pronti a darvi una mano e a combattere al vostro fianco.

L’IMPORTANZA DEL CIBO Per sopravvivere il più a lungo possibile dovrete ricordarvi di mettere del cibo sotto i denti, in modo tale da ripristinare l’energia del personaggio e anche recuperare la sua salute. Per fare ciò avrete più possibilità, una delle quali prevede di interagire con degli animali per ottenere ad esempio latte e uova, ma anche diverse quantità di carne invece decidendo di eliminarli, oppure di piantare dei semi per far crescere coltivazioni con cui ricavare altri tipi alimenti da consumare per tenere a bada la fame.

Oltre ad avere effetti benefici sulla salute, il cibo cucinato è molto utile anche per ottenere dei bonus legati alle statistiche del vostro personaggio, che renderanno molto più semplice l’esperienza di gioco di LEGO Fortnite.

ESPLORATE I DUNGEON Dal momento che ogni mondo di gioco verrà generato in maniera procedurale, ogni partita che avvierete sarà sempre diversa dall’altra e questo vuol dire che la posizione dei dungeon cambierà di volta in volta. Queste aree sotterranee nascondono incredibili tesori e risorse molto rare, ma anche una serie di nemici particolarmente potenti da affrontare solo se ben equipaggiati con spade, scudi e archi.

Prima di addentrarvi in una grotta assicuratevi di avere con voi una torcia e possibilmente anche il rampino, strumenti che vi permetteranno di illuminare le zone avvolte dall’oscurità e spostarvi rapidamente all’interno del dungeon. Altri accorgimenti prevedono che i giocatori abbiano spazio a sufficienza nel loro inventario per fare incetta di risorse, ma pure per portare cibo da utilizzare per recuperare salute durante gli scontri con scheletri e altre creature ostili.

UN VILLAGGIO TUTTO VOSTRO Una delle funzionalità più interessanti di LEGO Fortnite riguarda la possibilità di costruire un grande quantità di oggetti, equipaggiamenti ed edifici di ogni genere. Tra le strutture che potrete realizzare ci sono anche interi villaggi che, una volta edificati, attireranno le attenzioni dei PNG che saranno ben felici di unirsi a voi e dar vita a una vera e propria comunità.

Col passare del tempo potrete migliorare il vostro villaggio facendolo salire di livello: per riuscirvi non dovrete fare altro che costruire letti, capanni e via dicendo. Così facendo altri personaggi si uniranno a voi e si metteranno a vostra completa disposizione, cosa che vi darà la possibilità di assegnargli dei compiti come la raccolta di risorse da utilizzare per realizzare anche mezzi di trasporto come auto, dirigibili, barche e anche una stazione ferroviaria completamente funzionante.

IN COMPAGNIA È MEGLIO LEGO Fortnite è un’esperienza di gioco che può essere affrontata tranquillamente da soli ma, com'è facile immaginare, non c’è niente di meglio che giocare in compagnia di altri giocatori. Lo sparatutto survival di Epic Games permette a un massimo di otto partecipanti di fare gruppo e collaborare insieme, il tutto in maniera molto semplice poiché basta invitare i propri amici all’interno della modalità LEGO Fornite e scegliere un mondo di gioco o crearne uno.

Nel caso vogliate farvi aiutare da un altro giocatore fidato anche quando non ci siete o non siete collegati, potrete sempre affidargli le chiavi del vostro mondo attraverso la lista amici.