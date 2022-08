Elezioni, dai virologi ai no vax fino a Claudio Lotito e Ilaria Cucchi: il totonomi dei candidati

Tra i candidati già annunciati così come tra quelli papabili non spiccano solo i politici "di professione", ma anche volti nuovi e outsider. Dai virologi ai no vax fino a Claudio Lotito e Ilaria Cucchi: ecco le novità.

La fronda no vax -

Stefano Puzzer

Franco Zonta e Andrea Donaggio

Il leader delle proteste No vax e No Green pass in Italia e fondatore del Comitato "La gente come noi",, sarà candidato nelle liste di Italexit, nel collegio di Modena, in Emilia Romagna. Lo ha annunciato lo stesso Puzzer, dicendo che "l'unico modo per combattere la dittatura è metterci la faccia". Con Puzzer sono candidati anche gli altri due fondatori del Comitato "La gente come noi",

Nelle liste di Italexit anche

Alessandra Schilirò

Lina Manuali

, la vice-questore di Roma sospesa per aver partecipato alle manifestazioni contro il Green pass, e, il primo giudice che ha dichiarato illegittimi i Dpcm di Conte.

I virologi -

Pier Luigi Lopalco

Matteo Bassetti

L'epidemiologo e consigliere regionaleè invece tra i candidati indicati da Articolo Uno Puglia per le elezioni politiche del 25 settembre. L'infettivologo genovese, conteso dai partiti, si tira fuori ma, in un'intervista a "Libero", si dice disponibile a fare "da tecnico" il ministro della Salute. "Se qualcuno me lo chiedesse, sarei ovviamente onorato, lusingato e a disposizione per dare una mano come tecnico. Poi, in che ruolo, evidentemente non spetta a me dirlo", ha ribadito il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova all'Adnkronos.

Il patron della Lazio -

Claudio Lotito

Tra i nomi che circolano per le liste del centrodestra spunta anche quello del patron della Lazio,(con il centrodestra).

Potrebbe invece essere candidata dalla Lega la giornalista

Maria Giovanna Maglie

Aboubakar Soumahoro

Ilaria Cucchi

Il sindacalistasaranno candidati nella lista Alleanza Verdi-Sinistra. Lo hanno annunciato in conferenza stampa alla Camera Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il leader dei Verdi, che non ha nascosto la sua emozione, ha spiegato: "Sono due personalità che saranno candidati nei collegi uninominali e saranno capilista nel proporzionale".