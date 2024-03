Regionali Piemonte, il Pd sceglie Gianna Pentenero | M5s: i dem hanno cambiato metodo, presenteremo nostro candidato

Nella nota i pentastellati "prendono atto di una mossa che cozza con il dialogo intavolato per una proposta politica condivisa e unitaria". E annunciano un percorso in autonomia dai dem

Si tratta di Gianna Pentenero , attuale assessore al Comune di Torino. Secondo le prime informazioni Penentero è stata votata all'unanimità dall'assemblea regionale dem. "Siamo arrivati a questa assemblea con due mozioni - ha affermato il segretario regionale Domenico Rossi, chiudendo la sua relazione -. Ma è maturato in queste ore uno scenario unitario che vede la disponibilità di Chiara Gribaudo e Daniele Valle non tanto di fare un passo indietro, questo non lo chiederei mai, ma a fare un passo di lato".

Il Pd del Piemonte ha trovato in extremis l' unità sul nome del candidato presidente alle prossime elezioni regionali .

M5s: "Il Pd ha cambiato metodo, ora un nostro candidato" Ma il Movimento 5 stelle del Piemonte non gradisce e in una nota scrive: "Apprendiamo dalle agenzie di stampa la decisione maturata dal Partito democratico di ufficializzare la candidatura di Gianna Pentenero alle prossime regionali in Piemonte. Registriamo questo cambio di passo e di metodo".

E aggiunge: "Alla luce di tutto questo, nei prossimi giorni il Movimento illustrerà il proprio programma e avvierà il percorso per la scelta del proprio candidato presidente, convinto che il nodo per far voltare pagina al Piemonte sia quello di un'agenda programmatica all'altezza della volontà di cambiamento richiesta dai cittadini".