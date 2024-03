Regionali Abruzzo, secondo exit poll: Marsilio in testa con 50,5%-54,5%

Il primo exit poll delle Regionali in Abruzzo condotto da Noto per Rete 8-Il Centro vede il presidente ricandidato di centrodestra Marco Marsilio in testa, ma con un margine di vantaggio molto stretto in una partita aperta con lo sfidante di centrosinistra Luciano D'Amico. L'exit poll con una copertura del 75% del campione vede infatti Marsilio fra 48,7% e 52,7% e D'Amico fra il 47,3% e il 51,3%. In totale i partiti del centrodestra sono dati fra il 49,7% e il 53,7% mentre le forze del centrosinistra complessivamente fra il 46,3% e il 50,3%.