29 aprile 2024 11:06

Fotogallery - Europee, Giorgia Meloni come Marilyn in un murale a Milano

All'indomani dell'annuncio della sua candidatura alle Europee, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonché leader di Fratelli d'Italia e dei conservatori europei, posa sopra la corrente ascensionale di una grata della metropolitana milanese con l'iconico abito bianco di Marilyn Monroe che si solleva e svela l'underwear con la bandiera dell'Ue. Il murale, a firma dell'artista dall'inconfondibile tratto pop aleXsandro Palombo, è apparso in centro a Milano, in via Monte Napoleone, simbolo della moda Made in Italy e dello shopping di lusso internazionale. Così Meloni diventa Marilyn nell'iconica posa con l'abito bianco da cocktail "The Subway dress", in crêpe di seta plissettato, che fu realizzato dal costumista e premio oscar statunitense William Travilla e indossato nel 1954 dalla diva hollywoodiana sulle grate della metro di New York, durante le riprese del film "The Seven Year Itch", che nella versione italiana è "Quando la moglie è in vacanza", diretto da Billy Wilde. "Pop Giorgia" è il titolo del lavoro apparso su una grata di ventilazione della metropolitana milanese: qui il famoso abito, con un soffio di vento, inizia a svolazzare nonostante il tentativo di tenerlo giù e da sotto la gonna spunta l'underwear con la bandiera dell'Ue. "Gone with the Wind" (Via col vento): sono le parole con cui lo street artist ha condiviso il murale sui suoi canali social.