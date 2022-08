Elezioni, Calenda: isolare ali estreme e riproporre governo Draghi | Renzi: mai i nostri voti a un governo di destra

"Noi non voteremo la fiducia a un governo Meloni, punto. Se questo esecutivo vedrà la luce noi saremo una opposizione preparata e civile. Se la destra non avrà i numeri come è possibile solo se noi facciamo un bel risultato punteremo a un governo Draghi". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a La Repubblica.