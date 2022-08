Liste chiuse tra veleni e polemiche, parte la campagna elettorale | Molti esclusi (compresi i big) tra malumori e addii

Tutti i partiti confermano i propri vertici e alcuni grandi nomi. Molti esclusi (compresi i big) tra malumori e addii. Chi resta sono candidati dai volti più o meno noti, pochi vip e pochissimi sindaci nella corsa al nuovo Parlamento che nascerà in autunno e che sarà il primo ridotto a 600 eletti per la riforma costituzionale voluta dal M5s.

Centrodestra

- Dopo un lungo conclave a Villa Certosa e più di una maratona notturna, FI rivela i suoi assi e scoppia la rivolta dei territori. Dalla Basilicata al Veneto passando per il Molise, i locali protestano contro i candidati paracadutati da Roma. Nel mirino finisce la presidente del Senato, Elisabetta Casellati - che corre nel collegio lucano all'uninominale, scalzando di fatto il sottosegretario locale Giuseppe Moles - la capogruppo bolognese Anna Maria Bernini che punta al collegio di Padova (considerato certo per Casellati) e scompagina il partito veneto, fino al presidente della Lazio, Claudio Lotito che agita ora il Molise.

Berlusconi

è candidato

Marta Fascina

al Senato nell'uninominale di Monza e capolista al plurinominale Lazio 2 e Piemonte 2 e in Campania., deputata e compagna di Berlusconi, è candidata per la Camera nella circoscrizione Lombardia 1 e all'uninominale di Marsala.

Il coordinatore nazionale di Fi ed ex presidente del Parlamento Ue

Antonio Tajani

Licia Ronzulli

Claudio Lotito

Flavio Tosi

I c

Valentina Vezzali

Rita Dalla Chiesa

Maurizio Casasco

Giulio Gallera

è candidato nell'uninominale di Velletri per la Camera.corre invece per il Senato negli uninominali di Como e Lecco.Il presidente della Laziosi aggiudica l'uninominale al Senato del Molise, mentre alla Camera va l'ex parlamentare Lorenzo Cesa.è iapolista per Fi nel plurinominale alla Camera a Verona; stesso ruolo per la sottosegretaria allo Sport e campionessa di schermanel Trentino-Adige. Non mancano però le sorprese, con Fi che sigilla due candidature di spicco al rush finale:in Puglia e Liguria e, presidente di Confapi, a Brescia. Fuori invece, ex assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Matteo Salvini

Giulia Bongiorno

Edoardo Rixi

Laura Ravetto

,

Stefania Pucciarelli

Toni Iwobi

Vittorio Sgarbi

Pierferdinando Casini

Stefania Craxi

Bobo

è capolista della Lega al Senato in Calabria e in Puglia, mentrecorre nel collegio plurinominale Lazio 1. In Liguria spazio a, candidati alla Camera, che corre per il Senato. Escluso il senatore. Sfida diretta tra(per il centrodestra) e(per il Pd) nel collegio uninominale del Senato a Bologna. In Sicilia è invece scontro in famiglia tra, candidata nell'uninominale, e il fratello, che correrà per il proporzionale con il centrosinistra.

Giorgia Meloni

Nello Musumeci

Daniela Santanché

Giulio Tremonti

Carlo Nordio

Giulio Terzi

di Sant'Agata

Marcello Pera

Giuseppe Pecoraro

, leader di Fratelli d'Italia, è candidata all'uninominale L'Aquila-Teramo e capolista nel collegio Lazio 1 per la Camera. Negli uninominali del Lazio spazio a Fabio Rampelli e Claudio Durigon. Il presidente della Regione Siciliaè candidato per Fdi a Catania per il Senato, ramo del Parlamento per cui corre anche. Per Fdi corrono anche l'ex ministro dell'Economia, l'ex pml'ex ministro degli Esteri, l'ex ministro per la Famiglia Antonio Guidi, l'ex presidente del Senatol'ex prefetto di Roma

Centrosinistra

Enrico Letta

Beatrice Lorenzin

Piero Fassino

Alessandro Zan

Stefano Ceccanti

Nicola Fratoianni

- Acque agitata anche tra i dem. Il segretarioè capolista in Veneto, dove sono candidati anche. Il costituzionalistaè candidato all'uninominale di Pisa per la Camera: a cedergli il posto il leader di Sinistra Italiana, che corre come capolista solo nei collegi proporzionali della Toscana. Escluso eccellente Luca Lotti finito, secondo lui, nelle vendette incrociate tra Dem ed ex renziani.

Più fortunato il sottosegretario Enzo Amendola, in bilico ma ripescato alla fine in Basilicata. Ma gli strascichi continuano, con mugugni dei tanti piazzati in collegi molto incerti. E un paio di addii dal partito come i senatori Gianni Pittella e Dario Stefano. Non candidata

Valeria Fedeli





Alcune voci volevano l'ex M5s

Laura Castelli

Pippo Civati

Ilaria Cucchi

Aboubakar Soumahoro

Giuseppe Provenzano

Anna Maria Furlan

Lucia Azzolina

Marco Taradash

Emma Bonino

candidata del Pd all'uninominale di Novara, poi smentite dalla diretta interessata, che invece corre a Brescia.è candidato in Emilia-Romagna,avrà l'uninominale di Firenze per il Senato el'uninominale di Modena per la Camera. Tra i candidati in Sicilia nei collegi uninominali e plurinominali ci sono, l'ex sindacalista, Bobo Craxi, l'ex ministra della Scuola, il campione di rugby Orazio Arancio e il presidente della comunità di Sant'Egidio Emiliano Abramo. Per +Europa si rivede: correrà al Senato a Roma, dietroche ha anche l'uninominale.

Il Pd candida anche

Federica Gasbarro

, la portavoce italiana di Fridays for Future, in Lombardia: correrà per la Camera all'uninominale d Busto Arsizio (Varese). Classe 1995, Gasbarro è uno dei tre under 30 candidati all'uninominale in Lombardia.

In Puglia, tra i capilista alla Camera per la coalizione Pd-Sinistra e Verdi, c'è il vicepresidente regionale

Raffaele Piemontese

Francesco Boccia

Laura Torsi

Pierluigi Lopalco

. Capolista al Senato l'ex ministro. Per quanto riguarda i collegi uninominali, spicca il nome della scienziata barese, candidata a Bari, mentre a Lecce sarà della partita l'epidemiologo, ex assessore regionale alla Sanità.

Il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio

Vincenzo Spadafora

Davide Crippa

Bruno Tabacci

, candidato per Impegno Civico, è capolista alla Camera a Napoli e provincia e in Calabria. Per Insieme per il futuro, Di Maio corre al proporzionale in Basilicata.si aggiudica il collegio a Cesoria equello di Giugliano.è capolista nel plurinominale per la Camera in Lombardia.

M5s

Giuseppe Conte

Federico Cafiero de Raho

Roberto Scarpinato

Francesco Mandoi

- Il presidenteè capolista in Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia per la Camera. Nelle liste ci sono anche due nomi di peso esterni al mondo della politica: sono l'ex procuratore nazionale antimafia, capolista al proporzionale alla Camera, e l'ex procuratore generale di Palermoal Senato. Agli uninominali in Puglia spicca, ex magistrato e pm della Dda a Lecce.

Terzo Polo

Matteo Renzi

Carlo Calenda

Teresa Bellanova

Maria Elena Boschi

Elena Bonetti

Mariastella Gelmini

Mara Carfagna

Gabriele Albertini

- I leader di Italia Viva e Azione,, sono candidati in Senato: il primo è capolista in Lombardia, Toscana e Campania, il secondo corre nel Lazio e in Veneto. Nelle liste ci sono anche(Puglia e Sicilia),(Lazio e Calabria),(Sardegna e Veneto),(Lombardia e Toscana) e(Puglia e Campania). Scintille tra Calenda e l'ex sindaco di Milano, che non è candidato.

Ci sono anche gli ex azzurri

Barbara Masini

Andrea Cangini

Ettore Rosato

Vincenzo Camporini

Federico Pizzarotti

(in Piemonte al Senato) e(in Emilia-Romagna). Per la Camera, in Campania 1 i listini saranno guidati da. In campo, per la Camera, anche l'ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell'Aeronautica militare. Non si candiderà invece l'ex sindaco di Parma

Moderati di Centro

Maurizio Lupi

Andrea Costa

Michela Vittoria Brambilla

- Il leader di Noi con l'Italiacorre a Lecco per il Senato. Saverio Romano corre in Sicilia, Gianfranco Rotondi ad Avellino e Paola Binettiin Trentino. In Liguria, nella lista plurinominale per la Camera, c'è il sottosegretario alla SaluteNon correrà Gaetano Quagliariello, mentresi candida a Gela come indipendente.

Italexit

Carlotta Chiaraluce

Mario Adinolfi

Simone Di Stefano

schiera come capolista nel Lazio, dirigente di Casapound. Scendono in campo anche, fondatori di Alternativa per l'Italia (Apli): il primo è capolista per il Senato a Roma, il secondo è capolista alla Camera sempre nella Capitale.

Il movimento dei

Gilet arancioni

Palamara

oltre il sistema

- con a capo l'ex generale Antonio Pappalardo, che non ha raccolto le firme perché a suo dire "esente" - non è stato ammesso alla competizione elettorale. Già annunciato il ricorso. Non parteciperà al voto nemmeno la lista "", come reso noto dallo stesso ex magistrato: non sono state raccolte le firme necessarie per formalizzare la candidatura.

Le new entry -

Poche le new entry extra politica. Dalla tv arriva Rita Dalla Chiesa, candidata in Puglia con FI, dall'editoria Antonio Angelucci che ha scelto la Lega. Dallo sport l'ex pilota di Formula uno, Emerson Fittipaldi che sarà nella circoscrizione sudamericana di FdI. Altro sportivo è il pallavolista Luigi Mastrangeli, in lizza per la Lega. Il Pd schiera l'economista Carlo Cottarelli e il virologo Andrea Crisanti.