Letta: "Il Pnrr va attuato così com'è, stop al caro bollette" | Centrodestra, la Lega chiude le liste: ricandidati tutti i vertici del partito

La Lega ha presntato la lista coi suoi candidati. "Tutto alla grande", ha detto Salvini uscendo da via Bellerio. "Orgogliosamente candidato" nella sua Milano, si metterà in gioco anche al sud tra Calabria, Puglia o Sicilia ("Non posso essere ovunque, ne sceglierò alcune"). Il primo step sono le caselle dei collegi uninominali del Senato, chiuse all'ora di pranzo e con il 56% di donne. Il partito se ne vanta sui social e sentenzia: "Gli altri promettono e litigano, la Lega fa i fatti". In serata arriva l'elenco completo, anche per la Camera. Tra le semi-novità al femminile c'è Simonetta Matone, ex giudice della procura dei minori che la Lega schierò a Roma come prosindaco di Enrico Michetti, nelle comunali l'anno scorso. Per il resto si scommette sull'"usato sicuro", alias le riconferme di big e squadra di governo piazzati soprattutto al nord (tranne Rossano Sasso nella sua Puglia). Cosi' per Giancarlo Giorgetti è pronto il collegio Lombardia 2 (Valtellina Alto Lago - Sondrio). Stessa regione di Nicola Molteni che fu il braccio destro di Salvini al Viminale. I vicesegretari del Carroccio si dividono tra Lombardia (Andrea Crippa) e Veneto (Lorenzo Fontana). L'attuale capogruppo a Montecitorio, Riccardo Molinari gioca in casa (in Piemonte); il suo omologo al Senato, Massimiliano Romeo sarà a Varese; il sottosegretario Federico Freni si candida nel Lazio e lì sono in pista pure i fedelissimi Giulia Bongiorno (Roma est) e Claudio Durigon (Viterbo). "Non si tocca" il collegio del Varesotto per Umberto Bossi, in attesa di un suo segnale, dice Salvini. Tra gli innesti ci sarebbero pure alcuni sindaci.