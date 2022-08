Il ritorno di Tremonti: candidato con Fdi | "Tetto al prezzo del gas non si farà, il governo attuale prepari gli italiani a un autunno negativo"

Lo ha affermato lo stesso ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi: "Sì, mi candido con Fratelli d'Italia , lunedì tutto sarà pubblico" ha detto Tremonti, che in merito alla situazione energetica attuale ha aggiunto: " Il tetto al prezzo del gas non funziona e non ci sarà, ma ci sono cose che vanno fatte".

, data in diretta tv, dal diretto interessato, quella della candidatura di Tremonti al fianco di Giorgia Meloni per le ormai imminenti. "La conosco da quando era anche leie poi come collega ministra nel governo Berlusconi - ha detto l'ex ministro - Io credo chesia portare avanti il blocco elettorale di centrodestra, io penso e spero che abbia fortuna e la capacità di governare., dopo dieci anni di governo, forse non sarebbe male".

attuale, invece, sono tutt'altro che rosee le sue previsioni sul futuro degli italiani: "Credo che il governo italiano, ancora in carica, debba preparare gli italiani a quello che succederà in autunno che, temo, non sarà positivo". Per questo l'ex ministro dell'Economia ha suggerito che sarebbe necessario "almeno sulle bollette basiche, quelle più basse".

- ha specificato Tremonti - che viene fatta a partire dalla Borsa di Amsterdam. In Italia l'idea di tassare gli extra profitti è miseramente fallita togliendo agli italiani 10 miliardi che potevano essere restituiti".