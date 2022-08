Conte: "Governare con Letta? Ci può stare" | Poi precisa: "Col Pd dell'agenda Draghi neanche ci sediamo"

Giuseppe Conte , a "Mezz'ora in più", è tornato a parlare dei mesi del Conte II e delle prospettive di campo largo. Alla domanda di un possibile ritorno di fiamma post elettorale con i dem, l'ex premier ha risposto: "In politica pensare di governare da soli, io me lo auguro, è improbabile. Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare ". Poi la precisazione. "Dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti ".

La suggestione di un ritorno al passato (gradito nel Pd da una nutrita schiera di nostalgici dell'alleanza giallo-rossa, avendo le due forze politiche investito tempo e sacrifici nella costruzione di quell'intesa che ancora oggi esiste e resiste su molti territori in giro per il Paese: da Napoli alla Sicilia) è durata un paio d'ore. Ci ha pensato lo stesso Conte a smorzare gli entusiasmi su Twitter. "

Mi spiace deludere qualche titolista

pensiero sia stato forzato e travisato

con i vertici nazionali del Pd folgorati dell'agenda Draghi non potremmo nemmeno sederci al tavolo

, qualche giornale, ma credo che il mio- scrive l'ex premier -. Nelle condizioni attuali".

Conte parla anche di eventuali

dibattiti dei leader

Letta e Meloni

in tv. In un post su Facebook il presidente del M5s scrive di essere pronto a rinunciare alla sua mezz'ora per partecipare a un dibattito. Mentre accetta l'invito di Enrico Mentana per un confronto a 4 (centrodestra, centrosinistra, Cinque Stelle e Azione-Iv), Conte è durissimo con la Rai. "Apprendo che da tempolavorano a un accordo per fare un confronto da soli, a lume di candela, in prima serata in Rai, servizio pubblico. Questo accordo è stato evidentemente portato avanti escludendo le altre forze politiche fra cui la mia, il Movimento 5 Stelle, che è numericamente il secondo gruppo del Parlamento".

E allora, prosegue, "se Letta e Meloni hanno rinunciato alla loro mezz'ora in prima serata sul servizio pubblico per fare un'ora di confronto a due, allora a tutti deve essere concessa questa opportunità".