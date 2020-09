Referendum, il Sì al taglio parlamentari trionfa con il 67% | Di Maio: "Storico, senza il M5s non sarebbe mai successo"

Gli elettori italiani hanno deciso di confermare il taglio dei parlamentari. Il Sì al referendum costituzionale ha superato di gran lunga il No (68% di consensi a scrutinio ancora in corso). Dalle prossime elezioni, quindi, i parlamentari saranno 600 invece degli attuali 945. Esulta Luigi Di Maio: "Risultato storico, torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. Senza il MoVimento 5 Stelle non sarebbe mai successo".