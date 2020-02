Oroscopo: le caratteristiche del tuo Segno che ti rendono felice

Ci sono alcune caratteristiche del nostro carattere che ci piacciono tantissimo e che, per un motivo o per l’altro, non vorremmo mai cambiare. Ci piace l’idea di mettere in mostra questi lati così unici e speciali. L’Oroscopo ci aiuta a scoprire a quali dei nostri aspetti caratteriali non vorremmo mai rinunciare e perché ci rendono felici . Le Stelle danno un orientamento a ciascun Segno Zodiacale.

ARIETE - Tu non potresti mai fare a meno della tua capacità di saperti rialzare ogni volta che cadi. Per te il fallimento non esiste: esistono le esperienze che, anche se concluse negativamente, ti permettono di avanzare e fare un passo in avanti la volta successiva. Anche la tua autostima è un cavallo di battaglia che ti accompagna nelle diverse sfide quotidiane. Se una persona dovesse dire che desidera cambiare Segno Zodiacale, si può escludere subito che si tratti di qualcuno del Segno dell’Ariete.



TORO - Sei una persona godereccia, che ama gustare i piaceri della vita in qualsiasi modo possibile. Non rinunceresti mai a qualcosa che appaga i tuoi sensi, se non per motivi strettamente legati alla tua salute. E non riesci nemmeno a comprendere perché tante persone si privino di ciò che potrebbe renderle felici e appagate. Non rinunceresti mai nemmeno alla tua perseveranza e sei consapevole che ci siano tante persone che, a differenza tua, si arrendono di fronte al primo intoppo che incontrano.



GEMELLI - Una delle cose che ti soddisfa maggiormente del tuo carattere è la capacità di far sorridere o indispettire le persone con cui ti relazioni. Sei brillante, intelligente e sai benissimo cosà dire per scatenare la reazione che desideri nelle persone che hai intorno. È buffo anche vedere che, quando ricevi delle critiche, sorridi e le consideri comunque un omaggio al tuo egocentrismo, che tante volte riesce addirittura a superare quello del Leone. In tua compagnia non ci si annoia mai e lo sai benissimo.



CANCRO - Ti piacerebbe che tutte le persone che incontri e frequenti nel corso della tua vita avessero il tuo stesso livello di sensibilità e dolcezza. Sono caratteristiche di cui vai fiera e, anche se a volte le tue emozioni ti portano a soffrire, sei felice di essere in grado di esprimerle e condividerle con gli altri. Non rinunceresti mai nemmeno al rapporto bellissimo e speciale che si instaura tra te e il tuo cane (o un qualsiasi altro animale domestico a cui dedichi le tue cure e le tue amorevoli attenzioni)



LEONE - Fondamentalmente a te piace tutto del tuo carattere e, qualora ti dovessi rendere conto di avere dei difetti, pensi che sia giusto che vengano rispettati e tollerati dalle persone che hanno il privilegio di trascorrere un po’ di tempo in tua compagnia. Nessuno può mettere però in dubbio che tu abbia un grande cuore e lo dimostri ogni volta che ti impegni per rendere felice qualcuno (anche se non rinunci mai alla riconoscenza che ti torna indietro). La modestia non ti appartiene e non ti interessa.



VERGINE - Quando ci sono dei nodi da sciogliere o delle situazioni da riorganizzare, tu sei sempre in prima linea e sei felice di poter essere utile in qualche modo alle persone a te care. Sei precisa, puntuale e ordinata. Presti attenzione ad ogni dettaglio delle situazioni che scegli di analizzare e non ti sfugge niente. Sei felice di questa tua attitudine, ma a volte non ti accorgi di tutto quel che gira intorno al piccolo dettaglio da te studiato. Sei felice anche di avere una buona conoscenza della grammatica.



BILANCIA - Ciò che ti rende maggiormente felice sono sempre le relazioni e bisogna riconoscere che tu abbia la capacità di relazionarti agli altri in maniera molto semplice e leggera. Sai come far sentire chiunque a suo agio in tua compagnia e, pure tu, cerchi di adattarti con diplomazia e spirito di pace in tante circostanza. Non rinunceresti mai al tuo gusto per il bello e pensi di essere in grado di dare buoni consigli di bellezza a chiunque. L’arte è una sciccheria da cui non potrai mai allontanarti.



SCORPIONE - Sei consapevole di non avere un carattere semplice ed è proprio questo che ti piace di te: la capacità di costringere gli altri a fare uno sforzo in più per cercare di capirti o per entrare in sintonia con il tuo mondo interiore. È come se fosse un esame preselettivo nelle tue relazioni. Ti piace anche riuscire a comprendere quello che provano le persone che hai vicino con uno sguardo, facendo magari attenzione a qualche piccolo ma significativo particolare che sfuggirebbe a qualsiasi altro osservatore.



SAGITTARIO - A volte pecchi di presunzione ed è perciò facile capire che tu sia felice di tante delle tue caratteristiche che, però, qualche volta non ti vengono riconosciute dalle persone che hai vicino. Solitamente pensi di avere un livello di cultura generale superiore alla media e lo ostenti con gran disinvoltura. Pensi anche di avere dei talenti sportivi particolarmente spiccati, ma qualche volta non comprendi che seguire lo sport in tv non fa di te una persona sportiva. L’amore per i viaggi ti rende speciale.



CAPRICORNO - Non sei una persona che ama celebrare i propri successi e, invece, dovresti proprio imparare a congratularti con te e a gratificarti ogni qualvolta raggiungi un traguardo da te prefissato (e ce ne sono sicuramente tantissimi). Non rinunceresti mai alla tua capacità di considerare in maniera seria tante situazioni che altre persone rovinano a causa della frivolezza o della mancanza di organizzazione. Inoltre, sei ben felice della tua corazza emotiva, che ti evita spesso tante inutili sofferenze.



ACQUARIO - Molto spesso il tuo atteggiamento denota un senso di superiorità nei confronti delle persone che hai intorno e non presti attenzione al fatto che qualcuno lo consideri una forma di antipatia. Non ti piace soffermarti troppo a lungo su situazioni che non riescono a darti stimoli eccitanti e fuori dalle righe. Sei felice anche di essere una persona che non si lega facilmente perché in questo modo riesci ad avere molti meno condizionamenti di chi fa tutto in simbiosi col partner o con la famiglia.



PESCI - Per te è un vantaggio sapersi adattare agli altri, essere accondiscendente alle loro richieste: vedere felici le persone che ami rende felice anche te. Fondamentalmente, ogni tanto ti piace anche ricoprire il ruolo della vittima perché ti dà modo di chiedere più attenzioni, più cure, più amore. Per te si tratta di un gioco di ruoli. Non rinunceresti mai alla tua fantasia, che ti permette di raccontare anche gli episodi più spiacevoli della tua vita in maniera simpatica, romantica e creativa.