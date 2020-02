Oroscopo: tre buoni motivi per fidanzarti in base al tuo Segno Zodiacale

Capitano momenti nella vita in cui si è single e altri in cui si è fidanzati o addirittura sposati . Qualcuno ogni tanto si domanda perché ci si dovrebbe fidanzare? Per come è impostata la società, si può viver bene anche da soli infatti. Eppure, per ogni Segno Zodiacale, ci sono almeno tre buoni motivi per cui è consigliabile un fidanzamento. Lasciamoci sorprendere dall’ Oroscopo e dalle Stelle !

ARIETE - 1. Avresti costantemente a disposizione una persona con cui litigare e discutere, accendendo le tue emozioni con grande passione. Chi ti ama, sa che la tua ira è sempre passeggera.

2. Potresti sfogare nel sesso le energie che accumuli e che spesso non riesci a canalizzare diversamente. Il sesso occasionale è meno interessante.

3. Ci sarebbe sempre qualcuno (ossia il partner) pronto ad eseguire i tuoi ordini e a farti sentire importante. Dall’inizio dev’essere ben chiaro che sei tu che comandi.

TORO - 1. Avresti la possibilità di cucinare ogni giorno qualcosa di goloso e di squisito, con la scusa che lo stai facendo per rendere felice il partner e soddisfare le sue voglie.

2. Potresti creare una complicità sessuale tale da farti sentire appagata ogni volta che si crea un momento di intimità tra di voi. Il sesso per te è di vitale importanza.

3. Ci sarebbe qualcuno pronto a rendere la tua vita più confortevole, svolgendo per te o insieme a te quelle attività del quotidiano che ogni tanto ti annoiano.

GEMELLI - 1. Hai fortemente bisogno di una motivazione per smetterla di essere una mina vagante ed incominciare a creare qualche punto fermo nella tua vita.

2. Potresti creare un’intesa mentale talmente bella da accendere costantemente la tua curiosità, spronandoti a diventare ogni giorno un po’ migliore. Per il buon sesso, non c’è bisogno di fidanzarsi.

3. Anche se non lo ammetterai mai, l’idea di ricevere coccole e tenerezza da parte di qualcuno ti piace e ti permette di mettere da parte tante delle tue maschere.

CANCRO - 1. Potresti condividere il tuo divano con qualcuno che, possibilmente, desideri guardare alla tv le stesse serie o gli stessi film che piacciono a te.

2. Eviteresti di doverti continuamente giustificare in famiglia con chi ti chiede perché non ti sei ancora fidanzata o sposata. Farebbe parte anche lui dell’allegra famiglia!

3. Ci sarebbe qualcuno pronto a ricevere tutti i tuoi sfoghi emozionali, nel bene e nel male. Tu vorresti qualcuno con cui poter sia piangere disperatamente che ridere a squarciagola.

LEONE - 1. Sentirsi amati dagli altri ti fa sentire importante e ti permette di mettere in luce tanti lati della tua personalità che, forse, non ami ancora (nonostante il tuo egocentrismo).

2. Potresti mettere in mostra il tuo buon cuore e la tua generosità, organizzando spesso qualcosa di teatrale e di sorprendente. Riceveresti giornalmente lodi e complimenti.

3. Il sesso sarebbe più bello perché a te non piace cambiare partner ripetutamente, ma preferisci rendere più intenso il rapporto con il partner che ami.

VERGINE - 1. Avresti la possibilità di renderti utile, organizzando i suoi impegni e la sua giornata (se si fidanza con te, è consapevole di dovertelo lasciar fare, almeno qualche volta).

2. Potresti confidargli le tue preoccupazioni lavorative, farti incoraggiare e lasciarti proteggere. Non devi sempre fare tutto tu! Ti sentiresti più forte e più femminile.

3. Non dovresti fingere di non aver bisogno d’affetto perché il fidanzato giusto ti darebbe tutte le coccole di cui hai bisogno senza doverle chiedere.

BILANCIA - 1. È inutile negarlo: non ti piace la vita da single e per te è molto più entusiasmante fare le cose in due: andare al cinema, ad un concerto, ma anche ad un evento mondano o in discoteca.

2. Avresti ogni giorno una nuova occasione per curare la tua bellezza e diventare più attraente. Lo potresti fare sia per te che per il partner.

3. Ci sarebbe qualcuno pronto a prendere delle decisioni al tuo posto. Se tu non sai scegliere, è più semplice farlo fare a qualcun altro, in nome del vostro amore.

SCORPIONE - 1. Ti piace l’idea di dedicare i tuoi pensieri e le tue emozioni su una sola persona, che incarni tutte le caratteristiche che desideri. Ti piacerebbero anche i suoi difetti.

2. Potresti finalmente mettere in mostra un lato di te favoloso, che a volte tieni nascosto per via di qualche strana paura: la tenerezza. Sei estremamente affettuosa.

3. Il sesso diventa più bello quando ti fidi ciecamente del partner e per fidarti ciecamente devi avere un rapporto così stretto che solo due fidanzati possono avere.

SAGITTARIO - 1. Avresti un compagno di avventure e di viaggi, pronto a condividere le emozioni che provi ogni volta che ti concedi una nuova esperienza in luoghi magici.

2. Ci sarebbe qualcuno pronto ad ascoltarti per ore e ore senza mai dirti che parli troppo (alla lunga però, dopo la prima fase di innamoramento, te lo direbbe anche il tuo fidanzato).

3. Potresti dare al mondo un’immagine di te come di una persona realizzata anche in amore. Il giudizio degli altri, purtroppo, continua a influenzarti ogni tanto.

CAPRICORNO - 1. Potresti finalmente metterti in gioco con una persona in grado di farti fare una lunga passeggiata nel mondo delle emozioni. L’amore può fare dei veri miracoli.

2. Quando, per via del troppo lavoro, non hai tempo per cucinare o per dedicarti alla casa, potrebbe farlo lui per te, senza rinfacciartelo ma semplicemente perché ti vuole bene.

3. Se andate a vivere insieme, potreste condividere le spese per la casa e mettere entrambi dei soldi da parte. Per te è sempre importante anche il lato economico della vita.

ACQUARIO - 1. Anche se dici di amare tanto la tua indipendenza, trovare il feeling giusto con qualcuno potrebbe farti sentire più felice anche a livello spirituale. Lo potresti vivere come un incontro del destino.

2. Ci sarebbe qualcuno pronto ad accettare le tue stranezze pur di vederti felice. E ti sentiresti finalmente “compresa” o “capita”.

3. Potresti condividere con lui i tuoi ideali per un mondo più ecologico, più pacifico e più bello. In due si possono realizzare più facilmente e velocemente più progetti.

PESCI - 1. Non puoi rinunciare alle coccole e alle attenzioni di un partner. Ne hai bisogno per affrontare ogni giornata con una marcia in più.

2. Potresti dar sfogo a tutti i tuoi capricci e tutte le tue lamentele, senza ricevere indifferenza. Chi ti ama, sa accettare questi lati del tuo carattere, mettendoli a tacere con la dolcezza.

3. Il tuo estremo romanticismo può vivere soltanto insieme ad un fidanzato che ti dia carta bianca per scrivere tutti i dettagli minuziosi della vostra storia d’amore.