Oroscopo: di cosa potresti pentirti in base al tuo Segno Zodiacale

Nella vita capita a tutti di sentirsi in colpa per aver agito in modo sbagliato e aver perso qualche occasione fortunata . Tuttavia, non tutti provano lo stesso livello di pentimento e ci sono addirittura persone a cui non interessa tanto l’idea di aver commesso qualche errore quanto la possibilità di rimediare. In base al proprio Segno Zodiacale, l’ Oroscopo ci svela per cosa potremmo pentirci. Lasciamoci ispirare dalle Stelle !

ARIETE - Chi appartiene al Segno dell’Ariete si pente difficilmente di qualcosa perché sceglie sempre di avere rimpianti anzi che rimorsi. Tuttavia, a volte potrebbe pentirsi proprio di essersi lasciato scappare un’occasione fortunata e unica. Potrebbe non essere capitato per mancanza di volontà, ma per distrazione. Un’altra possibilità di pentimento potrebbe essere legata ad aver dato fiducia ad una persona che si è poi comportata in maniera sleale nei suoi confronti. Non può tollerare le bugie a fin di bene.



TORO - Il Segno del Toro solitamente prende delle decisioni ponderate, frutto di un’analisi lenta ed accurata. È perciò difficile che possa pentirsi di qualcosa che ha studiato nei minimi particolari. Potrebbe invece pentirsi di aver mangiato troppo e di non poter più indossare un capo d’abbigliamento che qualche mese prima gli stava tanto bene addosso. Si tratta in ogni caso di faccende poco significative, che gli garantiscono di trascorrere giornate serene e in pace con la propria coscienza.



GEMELLI - Sarebbe bello se il Segno dei Gemelli fosse in grado di pentirsi di qualcosa, invece purtroppo non si rende conto che in tante situazioni avrebbe potuto avere un atteggiamento più sensibile, educato e premuroso nei confronti delle persone care, che gli vogliono bene. Qualche volta, pur di non ammettere le sue colpe, costruisce una narrazione degli eventi abbastanza distante da quella reale. Non è semplice fargli capire dove e perché ha sbagliato, nemmeno se si usano le buone e tenere maniere.



CANCRO - Chi nasce sotto il Segno del Cancro si pone sempre tante domande sulle azioni compiute ed è proprio per questo che spesso si sente in colpa per non aver preso in considerazione alcuni fatti che gli avrebbero impedito di soffrire o di star male, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Qualche volta inoltre si pente per non essersi preso cura abbastanza della sua famiglia o dei suoi dolci e teneri animali domestici. Ci tiene a far sentire speciali tutti coloro che ha intorno nella sua vita.



LEONE - Chi appartiene al Segno Zodiacale del Leone non ammetterà mai di essersi pentito per qualche errore commesso, ma in cuor suo sa di aver sbagliato e cerca anche di recuperare in qualche modo. I suoi modi di fare bruschi e diretti però, potrebbero peggiorare la situazione, specialmente se ci sono coinvolte altre persone sensibili, che gradirebbero maggiore delicatezza. Sarebbe meglio non fargli mai notare le sue mancanze perché il suo ego non potrebbe sopportarlo e il ruggito sarebbe troppo forte.



VERGINE - Il Segno della Vergine è sempre molto organizzato e si presenta in orario a qualsiasi appuntamento. Di cosa potrebbe pentirsi una persona così attenta e accurata? Probabilmente di non aver pulito abbastanza bene la casa prima di ricevere degli ospiti importanti oppure di aver speso troppo per un prodotto che non svolge tutte le funzioni che sono scritte nella sua etichetta. Sono queste piccole cose a mandare la Vergine fuori di testa. È difficile invece che si penta di aver dedicato troppo tempo al lavoro.



BILANCIA - Il Segno della Bilancia è famoso per essere superficiale e una persona così insicura e dubbiosa potrebbe pentirsi di qualsiasi scelta fatta sotto costrizione da parte di qualcuno. Non si perdona di aver sbagliato l’abbinamento dei pantaloni con la camicia che indossa così come non si perdona il fatto di avere il trucco imperfetto durante una serata elegante in compagnia di persone con cui vorrebbe instaurare un rapporto di amicizia. Peccato che non si penta mai della sua eccessiva leggerezza!



SCORPIONE - Il Segno dello Scorpione, prima di pentirsi di qualcosa, cerca tutte le scuse possibili e immaginabili da raccontare a sé e agli altri, per sentirsi innocente e non ricevere accusata. Anche quando gli viene dimostrato in maniera evidente di aver commesso degli sbagli, nega e non si pente (o per lo meno non lo fa in pubblico). In realtà, è proprio a causa di queste situazioni che vive sempre un forte tormento interiore ed evita di confidarsi anche con i suoi migliori amici. Quando punge, è velenoso!



SAGITTARIO - Il Sagittario è un Segno che agisce sempre in buona fede e, se non si pente di qualche errore che ha commesso, è perché probabilmente non ne ha ancora preso coscienza. È una persona positiva, ottimista e non ama veder star male le persone che ha vicino, anche se non ha legami particolarmente stretti con loro. A volte potrebbe pentirsi di aver sofferto troppo per persone che hanno semplicemente risucchiato la sua energia, senza lasciargli niente in cambio. In ogni caso, non porta rancore per nessuno.



CAPRICORNO - Il Segno del Capricorno è legato al tempo ed è per questo che potrebbe pentirsi di averne dedicato troppo a persone o situazioni che non avrebbero meritato nemmeno un briciolo della sua attenzione. È una persona controllata, che dosa persino le sue emozioni. Quando lo ritiene necessario, si allontana anche dalle persone a cui vuole bene, in modo che non si crei un attaccamento troppo morboso. Non è facile entrare nel suo cuore e ci vuole tantissima pazienza per accettare la sua freddezza.



ACQUARIO - L’atteggiamento dell’Acquario sembra spesso menefreghista ed è proprio come se fosse indifferente al fatto che qualcuno stia male per colpa sua o che alcune situazioni vadano a rotoli a causa di un suo errore. In realtà, se ne rende conto, ma sceglie di passare immediatamente a qualcosa di nuovo in modo da non restare incatenato in sensi di colpa inutili. Il suo comportamento può risultare fastidioso, ma imparando a conoscerlo si può scoprire che nasconde tantissima saggezza e intelligenza.



PESCI - Ci sono dei Segni Zodiacali che non si pentono nemmeno nei casi peggiori. Ebbene, il Segno dei Pesci prova talmente tanti sensi di colpa da bastare per l’intero Zodiaco. Ogni cosa che qualcosa non va secondo i suoi sogni, che sono molto fantasiosi e surreali, si pente per non essersi impegnato abbastanza o per aver sottovalutato alcune circostanze che sarebbero potute andare diversamente. È un segno molto altruista e sarebbe veramente perfido prendersi gioco di una persona così buona e generosa.