Marte e Saturno: i Pianeti “cattivi” dell’Astrologia

Nella tradizione astrologica, capita spesso di sentir parlare di Pianeti benefici o malefici , in base alle caratteristiche positive o negative che essi conferiscono agli individui. Marte e Saturno vengono considerati rispettivamente il Piccolo e il Grande Malefico , nel senso che nel Tema Natale possono rappresentare delle situazioni difficili e sfidanti per l’individuo, indicandone i settori coinvolti. Nei loro transiti possono invece portare degli eventi di non facile gestione.

Questo non significa che si debba aver paura di loro perché, invece, studiarne la simbologia può essere molto utile per imparare a conoscere tanti lati della propria personalità che si fa fatica ad accettare.



Marte simboleggia i nemici e può portare ostacoli, conflitti e liti, ma allo stesso tempo libera una grande energia che, se utilizzata in maniera orientata, può spingere l’individuo a realizzare qualcosa di veramente grande e importante per se stesso o per la società in cui vive. Marte rappresenta l’azione, il coraggio e la forza, intesa anche a livello fisico.



Saturno probabilmente è il Pianeta di cui vengono dette le peggiori cose. Ma non bisogna pensare che Saturno porti soltanto distacco, distruzione, fallimento o depressione. Saturno è il Pianeta legato al tempo, alla saggezza, al karma e alle prove che dobbiamo superare in questa vita per evolvere e diventare più consapevoli dei nostri potenziali.



Questi Pianeti possono rappresentare dei veri punti di forza per chi riesce a coglierne la vera essenza, senza lasciarsi condizionare da dicerie o superstizioni varie. Per citare il Dalai Lama: “Nessuno è nato sotto una cattiva stella; ci sono semmai uomini che guardano male il cielo”.