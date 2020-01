Oroscopo: i buoni propositi come Zodiaco comanda

Con l’inizio del nuovo anno, viene naturale per tutti darsi dei propositi da perseguire nei dodici mesi che si hanno davanti. A seconda della propria esperienza, tutti abbiamo degli obiettivi diversi, che riguardano anche ambiti diversi della vita. In base al nostro Segno Zodiacale , l’Oroscopo ci dice quale dovrebbe essere il proposito principale per vivere un anno in armonia con le Stelle !

ARIETE - Il proposito principale del tuo 2020 riguarda indubbiamente la sfera professionale, dove vuoi assolutamente trovare la tua stabilità. Con tanti Pianeti in Capricorno per quasi tutto l’anno, le sfide non mancheranno sicuramente, ma sarai ben felice di metterti alla prova e dimostrare il tuo valore, con impegno e serietà. La disciplina è una delle caratteristiche che desideri far diventare un tuo punto di forza, tanto da essere invidiata da tutti coloro che lavorano con te. Coltiva la tua autostima!



TORO - Nel 2020 sarà il buon Giove ad indicarti il miglior proposito che tu possa avere, non solo per quest’anno ma probabilmente per tutta la tua vita. Si tratta di sviluppare la tua spiritualità, indagare a fondo sul significato più profondo della tua vita, andare alla ricerca di insegnamenti o di maestri che ti sappiano illuminare e ti sappiano mostrare che esiste altro aldilà delle solite abitudini (per cui spesso manifesti un eccessivo attaccamento). Quanti libri ti proponi di leggere per iniziare?



GEMELLI - Finalmente nel 2020 hai deciso di darti come proposito quello di rinunciare alla tua superficialità e approfondire le situazioni che vivi, le relazioni che hai creato nel passato e che stai portando avanti nel presente. Non è un proposito semplice, soprattutto per una persona che, come te, fa fatica ad essere costante e si lascia prendere spesso da tante distrazioni. È però un proposito nobile ed è per questo che il tuo animo ti aiuterà a perseguirlo senza sosta e con grande fiducia in te.



CANCRO - Dopo circa due anni di Saturno in opposizione, hai capito che il tuo proposito più grande dovrebbe essere quello di prendere una posizione nelle tue relazioni: le opzioni sono quelle di fidanzarsi/sposarsi con qualcuno con cui hai una storia da diverso tempo oppure chiudere definitivamente col partner (e in alcuni casi questo potrebbe indicare un divorzio o una separazione legale). Lavorare sulle relazioni ti permetterà di conoscere nuovi lati di te che non conosci e che ti stupiranno tanto.



LEONE - Il tuo più grande proposito per il 2020 dovrebbe essere quello di prenderti cura della tua salute e del tuo benessere, ma non è detto che lo porterai avanti con costanza e determinazione perché, in tante circostanze, i ritmi frenetici e stressanti del lavoro avranno il sopravvento su di te. Se invece ti lasciassi pervadere dalla saggezza, potresti ritrovare una forma fisica eccellente, rigenerarti, recuperare energia che ti servirà soprattutto alla fine dell’anno con Giove e Saturno in Acquario.



VERGINE - Fai fatica ad ammetterlo, ma nel 2020 il tuo più grande proposito sarà quello di costruire una storia d’amore importante, fare progetti col partner (e in alcuni casi anche programmare un figlio). Non sei mai stata una persona particolarmente sentimentale, ma senti il bisogno di mettere momentaneamente da parte il lavoro, dove hai raggiunto un punto stabile, per dedicarti agli affetti. Sarai particolarmente creativa e potresti anche pensare di scrivere un libro oppure realizzare un’opera d’arte.



BILANCIA - La pace domestica e familiare sembra essere la meta più importante a cui tu possa ambire nel 2020. Il tuo proposito sarà dunque quello di ritrovare un rapporto sereno ed equilibrato con i tuoi familiari e sistemare una volta per tutte alcune faccende legate alla tua abitazione o a degli immobili di tua proprietà. Non è più il caso di rimandare, a costo di affrontare nuove spese o togliere tempo ad aspetti più goliardici della tua vita. Ci saranno scelte difficili da fare: rappresenteranno la tua crescita.



SCORPIONE - Il miglior proposito che tu possa avere nel 2020 è imparare la leggerezza e sostituirla alla pesantezza, che a volte caratterizza il tuo atteggiamento in tanti ambiti della tua vita. Sei una persona che non si lascia conoscere tanto facilmente e, anche se qualcuno rientrasse nelle tue grazie, non è scontato che tu riesca ad agire con spontaneità. La leggerezza ti permetterà di vivere le tue relazioni senza troppe aspettative, imparando a godere di ogni attimo come se fosse unico e speciale (e lo sarà).



SAGITTARIO - Uno dei tuoi propositi più grandi per il 2020 è sicuramente quello di mettere dei soldi da parte per un lungo viaggio oppure per acquistare finalmente la moto o l’automobile dei tuoi sogni. Giove e Saturno ti sosterranno in questo tuo proposito, ma spesso dovrai fare i conti con qualche spesa imprevista oppure con il desiderio smodato di fare regali importanti alle persone a cui vuoi bene. Un proposito aggiuntivo potrebbe essere quello di impegnarti per ottenere un meritato aumento di stipendio.



CAPRICORNO - Potere e prestigio sono i tuoi principali propositi per un 2020 che ti vedrà brillare in un cielo astrologico che fa il tifo per te e per il tuo successo. Non farai molta fatica per crescere sul lavoro e fare grandi avanzamenti di carriera. Giove ti offrirà frequentemente occasioni fortunate, da cogliere al volo. La tua popolarità ti consentirà di dettare le regole in tante circostanze, e non soltanto sul fronte lavorativo ma anche in ambito privato e sentimentale. Vai incontro al tuo destino!



ACQUARIO - Nel 2020 i tuoi propositi sembreranno poco chiari a tante persone, ma è importante che siano chiari a te perché si tratta di un anno di preparazione: ti aspetta un futuro luminoso e felice. Il proposito principale potrebbe dunque essere quello di fare ordine e pulizia dentro te stessa, creando spazio solamente per le cose che ti rendono felice e ti danno la possibilità di evolvere come persona. Rinunciare a ciò che è effimero è una sfida che puoi affrontare con sincero entusiasmo ed impegno.



PESCI - Il tuo proposito nel 2020 sarà quello di ampliare la tua rete di contatti e di amicizie perché ti resa conto che non ti piace la solitudine e hai bisogno di avere vicino a te persone care, che ti sappiano voler bene e che sappiano condividere con te momenti di gioia e preoccupazioni. Ti impegnerai per coltivare nuove amicizie e per far crescere quelle in essere, rendendole speciali con la tua gentilezza e la tua disponibilità. Riceverai aiuti inaspettati quando meno te l’aspetti, in più ambiti della vita.