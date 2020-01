Oroscopo: i 12 Segni e il viaggio perfetto per il 2020 

Con l’inizio del nuovo anno, viene spontaneo iniziare a pianificare e progettare le prossime giornate, le prossime settimane o i prossimi mesi. Ci sarà il tempo per viaggiare ? Naturalmente sì, ma solo per chi lo desidera veramente e riesce a ritagliarsi un po’ di spazio in mezzo alla confusione del quotidiano. L’Oroscopo ci può svelare quali sono le destinazioni ideali per ogni Segno Zodiacale. Lasciamoci orientare dalle Stelle !

ARIETE - In un anno intenso e impegnativo come il 2020, potrebbe capitarti spesso di desiderare ardentemente di staccare la spina da tutto e da tutti, per fuggire in qualche località tropicale in cui abbandonare ogni preoccupazione e ritrovare la pace, prima fuori e poi dentro di te. Un viaggio a cui non dovresti assolutamente rinunciare potrebbe essere alle Maldive, un vero paradiso terrestre in cui poter godere del mare cristallino, della spiaggia bianca e dei magici tramonti in mezzo alla natura.



TORO - Nel 2020 Giove sarà uno dei tanti Pianeti che ti guiderà verso lunghi viaggi indimenticabili. Potresti avere infatti l’occasione di viaggiare ripetutamente, sia per motivi professionali che personali. Tieni sempre la valigia a portata di mano, anche per eventuali sorprese romantiche da parte del partner. Dove andare? Naturalmente negli Stati Uniti d’America. La Grande Mela ti aspetta per vivere nuove emozioni e per appagare definitivamente la tua voglia di shopping. Anche la cucina potrebbe stupirti.



GEMELLI - Nel 2020 le Stelle ti chiederanno di andare in profondità e perciò, anche nella scelta dei tuoi viaggi, sarà indispensabile trovare delle motivazioni importanti per visitare alcune località. Dopo aver visto alcuni film che hanno parlato, ti piacerebbe partecipare alla celebrazione del “giorno dei morti” (Día de muertos) che viene festeggiato in Messico nel mese di novembre. Conserva dunque qualche giorno di ferie e coinvolgi i tuoi amici. Non potrai fare a meno di portare a casa un bellissimo sombrero.



CANCRO - Con tanti Pianeti in opposizione dal Segno del Capricorno, nel 2020 ti piacerà sognare di evadere e fare qualche viaggio magico, romantico, in cui poter cancellare ogni piccola delusione (quelle sentimentali non sono facili da affrontare per te). I fiordi norvegesi sono rappresentano sicuramente la meta ideale per una persona sognatrice come te. Ricordati che tra la fine di settembre e la fine di marzo è possibile ammirare le luci colorate e magiche dell’aurora boreale. Ti meriti un viaggio del genere!



LEONE - La frenesia degli impegni quotidiani potrebbe travolgerti nel 2020, impedendoti di pensare ad eventuali viaggi, che invece farebbero molto bene sia al tuo corpo che al tuo spirito. Potresti scegliere qualche capitale europea, come Amsterdam, approfittando del periodo della fioritura dei tulipani. Immagina di rilassarti in mezzo a tutti quei colori vivaci e allegri! Se puoi prolungare il tuo viaggio in Olanda, potresti visitare il Dark Sky Park, nelle isole Frisone, un parco al buio per ammirare le stelle.



VERGINE - Giove in Capricorno nel 2020 ti parla d’amore. È l’anno giusto per fare dei progetti importanti col partner e la vita di coppia ti regalerà momenti magici e gioiosi. Anche viaggiare sarà uno dei tanti modi per consolidare i tuoi sentimenti e per dimostrare a chi sta al tuo fianco quanto tu tenga alla sua felicità. La città più romantica che tu possa visitare è sicuramente Parigi. Approfittane per immergerti nell’arte di questa città e goditi la spettacolarità della Torre Eiffel: sarà indimenticabile!



BILANCIA - Gli impegni domestici quest’anno saranno tanti e non è escluso che tu possa dover affrontare un trasloco. Perciò, più che un lungo viaggio, ti sembrerebbe più realistico organizzare tanti brevi week-end insieme al partner o ai tuoi amici. Potrebbe presentarsi l’occasione di visitare le grandi capitali europee come Londra, Berlino o Madrid. Ognuna di queste può farti vivere esperienze diverse, ma è importante che le visiti senza portarti dietro il peso di preoccupazioni legate alla famiglia. Divertiti!



SCORPIONE - Con tanti Pianeti in gentil aspetto, il 2020 sembra essere l’anno ideale per organizzare un lungo viaggio in una terra lontana. Hai lo spirito giusto per godere della bellezza e della magia di località speciali. La tua meta ideale potrebbe essere il Giappone, possibilmente in occasione della fioritura dei ciliegi, prevista a Tokio per il 22 marzo oppure a Kioto dal 26 marzo al 3 aprile. Segna queste date nel tuo calendario e inizia subito a proporle al partner o a qualche amica molto fidata.



SAGITTARIO - I Pianeti in Capricorno nel 2020 potrebbero richiedere grande attenzione per tutto quel che concerne la sfera economica e finanziaria. Tu però hai bisogno di vivere la vita anche in maniera spirituale ed è per quello che si rende necessario un viaggio, in cui esplorare nuovi luoghi del tuo animo e del tuo mondo interiore. La destinazione indicata per te dalle stelle è naturalmente l’India. L’idea che qualche sciamano ti possa svelare dettagli importanti del tuo futuro e del tuo destino ti entusiasma!



CAPRICORNO - Il 2020 si presenta come un anno ricco, stimolante ed eccitante. Tutto quello che desideri ha la possibilità di prendere forma concreta in maniera semplice e stupefacente. Potrebbe essere quindi l’anno giusto per organizzare il viaggio dei tuoi sogni, quello che non avresti mai pensato di poter fare. L’Australia ti aspetta con tutta la tua energia e vitalità. Preparati a fare amicizia con i canguri e con i koala. Tra le tante esperienze che potrai fare, una delle più esilaranti sarà sicuramente il surf.



ACQUARIO - Nel 2020 le Stelle ti consigliano di ascoltare molto attentamente la tua voce interiore, perché potrebbe guidarti verso le migliori esperienze che tu possa fare per crescere in armonia con l’universo. Se desideri vivere la magia di un safari, il Kenya è la meta che fa per te. Potrai sorprenderti di te durante le escursioni sul Kilimangiaro, la montagna più alta dell’Africa, uno spettacolo della natura. Gli animali della savana africana (leoni, giraffe, zebre, etc.) non vedono l’ora di conoscerti!



PESCI - Con tanti Pianeti in Capricorno, nel 2020 il settore delle amicizie sarà sicuramente uno dei più importanti per la tua vita. E saranno proprio i tuoi amici a coinvolgerti in nuove esperienze e viaggi che ti vedranno felice e spensierata. Tra le varie proposte che riceverai, quella irrinunciabile sarà senz’altro il Cammino di Santiago. Come ogni pellegrino che si rispetti, anche tu andrai alla ricerca di qualcosa e quel qualcosa potrebbe essere una maggiore conoscenza e consapevolezza di te.