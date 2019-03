Astro Sexy Parade: i Segni favoriti del fine settimana

Come ogni settimana la Astro Sexy Parade mette in primo piano i Segni più favoriti dalle Stelle in campo amoroso. Ecco i super favoriti nel weekend 22-24 marzo.

1. CAPRICORNO

Marte ti rende molto intraprendente e carnale, per la gioia del partner. Sei un pensiero eccitante!



2. VERGINE

Lilith potrebbe accendere le tue voglie proibite in ufficio! Il Kamasutra per te non ha segreti.



3. SCORPIONE

Ti aspettano delle notti infuocate e bollenti, per scaricare ogni tensione. L’eros raggiunge alti livelli.



4. ACQUARIO

Nella sfera sessuale non hai alcun tabù e accontenti con ilarità i desideri più perversi del partner.