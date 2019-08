Tanti ottimi motivi per cui bere acqua in estate è importantissimo

Gioca d'anticipo: studi recenti hanno mostrato che bere un paio di bicchieri d'acqua prima dei pasti è una buona abitudine che favorisce il senso di sazietà e quindi ci aiuta se desideriamo perdere peso. Il consiglio furbo? Per una remise en forme senza troppi sacrifici e del tutto naturale non trascuriamo la cara, vecchia acqua e limone: fresca, salutare e idratante.



Un ottimo aiutino: bere acqua non solo ci fa sentire lo stomaco più pieno, ma ci aiuta nelle diete diete dimagranti perché ha effetti positivi sul metabolismo e aiuta il corpo a eliminare le tossine. Purezza innanzitutto.



Chi ben comincia: una sana abitudine è quella di bere un bel bicchiere d'acqua (preferibilmente a temperatura ambiente) al risveglio, in quanto durante la notte l'organismo perde sali minerali fondamentali. A stomaco vuoto l'acqua diventa un'ottima alleata dell'intestino favorendone la corretta funzionalità.



Fai la scorta: se trascorriamo buona parte della giornata fuori casa, in ufficio o in giro per una escursione, ricordiamoci sempre di sorseggiare acqua durante la giornata per manteniamo idratato il nostro organismo. Reintegrare i sali minerali sarà utilissimo per combattere la stanchezza e sconfiggere il mal di testa.



Che gusto c'è: se l'acqua è decisamente troppo insapore per i nostri gusti e non ci invoglia ad avvicinarci al bicchiere, possiamo aromatizzarla con la frutta di stagione. Alla sera riempiamo una caraffa e immergiamo fragole, oppure pesche o anche fettine di limone con la buccia: al mattino avremo un'acqua dal sapore delizioso e con tanti sali minerali in più.



Fai la scorta: se non siamo abituati a bere, niente di più facile che dimenticarsi completamente di sorseggiare l'acqua. Il suggerimento? Teniamo sempre una bottiglietta di acqua a portata di mano o nella borsa: meglio abbondare, non si sa mai.



Chiudi in bellezza: lo sapevano molto bene anche gli antichi Romani: le acqua termali sono straordinariamente utili per il nostro organismo, la pelle e le articolazioni. D'altronde, non è un caso che le vasche termali si chiamino "spa", che è l'acronimo di Salus Per Aquam, ovvero la salute attraverso l'acqua. Le virtù terapeutiche dei microelementi possono curare diverse patologie, senza contare che immergersi nell'acqua ha un prodigioso effetto rilassante e rigenerante.



Fatto furbo: tutti i cibi e gli alimenti contengono acqua in proporzioni variabili. Nella bella stagione, mai dimenticare di consumare abbondanti porzioni di verdura con golose insalate e la frutta, anche frullata o centrifugata.

