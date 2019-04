Vuoi tenere lontane le malattie? Mangia tante fibre!

Eliminare i carboidrati? Assolutamente no! E se anche abbiamo in mente di rimetterci in forma manco dovessimo sfilare in passerella, la parola d'ordine è salute, sempre e comunque.

Ecco perché una sana alimentazione unita ad un corretto stile di vita sono fondamentali per allontanare il rischio di insorgenza di molte patologie, talvolta anche molto gravi.

Obiettivo dello studio commissionato dall'OMS è stato proprio questo, ovvero fornire nuove raccomandazioni per l'assunzione ottimale di fibre, per determinare quali tipi di carboidrati forniscono la migliore protezione contro le malattie non trasmissibili e per contrastare l'aumento di peso.



Quante fibre? la ricerca ha messo in relazione i dati di circa 40 anni di osservazioni e ha dimostrato i benefici per la salute derivanti dal consumo di almeno 25 o 29 grammi o più di fibre alimentari al giorno. I ricercatori hanno constatato che, al crescere dei consumi di alimenti ricchi di fibre, si riducevano i tassi di incidenza e di mortalità delle malattie cardiovascolari fino addirittura al 30%, così come di alcune forme tumorali, quali quelle del colon-retto e anche di tutti quelli per i quali è comprovata la correlazione con l’obesità, ovvero seno, prostata, endometrio, esofago e fegato.