Crotone, barca con migranti in difficoltà: soccorsi bloccati

Le motovedette della guardia costiera non riescono ad avvicinare un'imbarcazione con a bordo un'ottantina di migranti, in balia delle onde a circa otto chilometri dalla costa di Crotone. Il mare è molto grosso e in rinforzo. Sabato la Protezione civile aveva diffuso l'allerta meteo arancione per la zona del Crotonese proprio a causa di venti forti e mareggiate. L'imbarcazione è ferma all'ancora. I soccorritori stanno pensando di utilizzare un sub.