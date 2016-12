Tutti a Sappada per il Dolomiti winter festival

I climber sono attesi per l'lce falls adventure, un meeting sulle affascinanti cascate di ghiaccio di Sappada. Le serate del festival prevedono inoltre due importanti incontri: venerdì sera si parlerà arrampicata su ghiaccio con la campionessa del mondo Angelika Rainer e con la Guida Alpina Carlo Cosi. Sabato si aprirà invece con la storia di una recente impresa di alpinismo raccontata dai suoi protagonisti, i giovanissimi alpinisti Alex Walpoth e Martin Dejori. A seguire sarà presentato il terzo documentario de “I Diari del Brac”, un film sull'avventura e sul freeride, introdotto dal regista Paolo Aralla.



We love trail running - La Dolomiti Winter Trail si terrà il 14 Febbraio e sarà una gara di trail running su neve che attraverserà i più affascinanti luoghi di Sappada. Sarà possibile correre a fianco di alcuni grandi campioni di trail running come l'atleta del team Grivel Pablo Criado Toca, che correrà in coppia con la moglie Ana e l'atleta del team Mammut Jimmy Pellegrini.



We Love Ski - Il Dolomiti Winter Fest offrirà ai suoi ospiti, presso il villaggio del festival, l'opportunità di provare sci e materiali 2016/2017 di alcune delle migliori aziende del settore. Durante il festival sarà inoltre possibile prenotare la propria escursione di Sci Alpinismo accompagnati da Guide esperte, che porteranno i partecipanti alla scoperta di alcuni degli itinerari di scialpinismo più affascinanti e meno frequentati delle Alpi, raggiungendo alcune delle più belle vette delle Dolomiti. Anche lo Sci Orientamento avrà un ampio spazio con ben due gare, sabato e domenica, inserite nel calendario nazionale Fiso.



We Love Yoga & Slackline - Tanti i protagonisti presenti a Sappada per un weekend che tratterà in modo approfondito anche il tema dell'equilibrio:La scuola nazionale AcroSeeds con Valeria Maggiali e Francesco Semino presenterà corsi di Acro-Yoga e Thai Fly Massage; l'insegnante Marion Inderst, esperta anche di yoga for climbers, condurrà un seminario di Prana Vinyasa Flow Yoga e un corso San Valentino per coppie; Tite Togni proporrà delle lezioni di YogaxRunners e i Saluti al Sole; la scuola Drink The Wild Air, con gli atleti e insegnanti Eva Brovinsky e Jan Valentincic, proporrà invece corsi di Slackline e di Yoga per adulti e per bambini.



We Love Snow - Il Dolomiti Winter Fest offre molte altre attività sula neve come uno Snow Avalanche Safety Camp di altissimo livello e completamente gratuito, organizzato in collaborazione con il Soccorso Alpino di Sappada e con la Guardia di Finanza che porterà i propri "eroi a 4 zampe" per una dimostrazione. Un altro appuntamento imperdibile sarà la Garmont Sunset Snow Experience: accompagnati da istruttori professionisti della Scuola Italiana di Nordic Walking, sarà possibile entrare nel magico e silenzioso mondo della montagna invernale, nel modo più semplice: camminando con le ciaspeIl DWF non sarà solo una manifestazione in cui mettersi alla prova e vivere esperienze outdoor irripetibili, ma sarà anche l'occasione per approfondire tematiche legate agli sport invernali, incontrare grandi protagonisti del mondo dello sport e dell'alpinismo, vedere film di avventura e di montagna, assistere ad esibizioni, partecipare ad aperitivi, feste e presentazioni.



Per maggiori informazioni: www.dolomitiwintertrail.it



Condizioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it