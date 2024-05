Sagre gastronomiche: dove andare per un week end di gusto

Ecco allora una selezione di appuntamenti alla scoperta dei buoni sapori e delle tradizioni, per trascorrere una giornata all’aria aperta alla scoperta di splendidi territori e di ottimi prodotti, in primo piano nel fine settimana 10 – 12 maggio.

PROSCIUTTO VENETO DOP IN FESTA, Montagnana (Padova) – Si comincia addirittura mercoledì 8 e si prosegue fino a domenica 19 maggio per 12 giorni di grande festa, alla scoperta del prosciutto Veneto D.O.P. a Montagnana, antico borgo murato in provincia di Padova, fra tradizioni, cene gourmet, visite guidate ed eventi. Nei 12 giorni di festa c’è la possibilità di visitare i prosciuttifici del Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP e partecipare a cene gourmet (prenotazione obbligatoria) in cui, oltre a degustare il miglior Prosciutto Veneto DOP, si possono assaggiare i primi piatti della tradizione veneta e trentina, una selezione di formaggi e dessert, accompagnati dagli ottimi vini del territorio. Nel centro del paese è allestita l’Isola del Gusto, attiva dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 24.00, il sabato dalle 11.00 alle 24.00 e la domenica dalle 10.00 alle 24.00: qui si possono trovare, oltre all’ottimo prosciutto veneto DOP, tanti primi piatti della tradizione, tra cui risotto con asparagi bianchi e verdi, oppure con ragù di anitra e piselli, gnocchetti di patate, una selezione di formaggi, dolci e molto altro. Nei giorni della sagra è possibile effettuare visite guidate del borgo medievale. C’è anche il mercatino, allestito nel centro storico nei due fine settimana, con show cooking e musica live. Informazioni: www.prosciuttovenetodopinfesta.com.

FIERA NAZIONALE DEL VINO, Monza - Sabato 11 e domenica 12 maggio il buon bere dà appuntamento a Monza presso l'U-Power Stadium in un evento che coniuga vino, cultura e divertimento. I numerosi stand delle aziende vinicole partecipanti propongono in degustazione le loro migliori produzioni, commentate da un esperto che in ogni stand si impegna a raccontare i segreti legati alla lavorazione e alla storia di quel particolare vino. È possibile partecipare a masterclass, scoprendo gusto e cultura del vino, e fare shopping, acquistando le bottiglie direttamente dai produttori. Il biglietto d’ingresso dà diritto a calice, taschina porta calice e degustazioni illimitate presso tutte le cantine vinicole presenti alla fiera. Gli orari sono: sabato dalle 14.00 alle 22.00; domenica dalle 12.00 alle 20.00. Informazioni: www.artedelvinoeventi.it.

SAGRA DELL’ASPARAGO, Cilavegna (Pavia) – L’asparago rosa De.Co. tipico di questa area della Lomellina si scopre sabato 11 e domenica 12 maggio in un evento di gastronomia, cultura, tradizione e divertimento. Il gusto delicato e raffinato di questo ortaggio si può assaporare nei deliziosi piatti proposti negli stand gastronomici, insieme a lasagne, risotto, frittata, spezzatino; appuntamento il sabato sera a cena (su due turni) e la domenica sia a pranzo sia a cena (entrambi sempre su due turni). Per chi ama i sapori più decisi ci sono anche, in alternativa, salamelle, orecchie d’elefante con patatine fritte e molto altro. A rallegrare le giornate di festa ci sono sfilate a cavallo, esibizioni di ballo, spettacoli musicali e gli interventi dei gruppi folk. Sempre domenica è prevista anche una mostra mercato. La sagra vera e propria è anticipata, giovedì 11 maggio, dall’opera teatrale dialettale “L’Udissea”, presso la sala parrocchiale, mentre venerdì 10 maggio è in programma la corsa podistica. Informazioni: www.visitpavia.com/.

SAGRA DELL’ASPARAGO ROSA, Mezzago (Monza e Brianza) – Prosegue fino al 19 maggio la 63esima edizione della sagra, che ha preso il via sabato 27 aprile. Protagonista è l’asparago rosa di Mezzago, ospitato nella bella cornice di Palazzo Archinti, luogo in cui deliziare il palato con ottimi piatti dedicati a questo prodotto di eccellenza. La manifestazione che quest’anno si fregia del marchio “Sagra di Qualità”, si svolge tutti i fine settimana a partire dal giovedì sera, e propone tante prelibatezze a base di asparago rosa De.Co. Non manca la buona musica per rallegrare l’evento. Il ristorante è aperto il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 19.30 (singolo turno): la domenica (singolo turno) dalle ore 12.30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata solo online sul sito della proloco di Mezzago, dove si possono trovare anche tutte le informazioni relative alla manifestazione. INFO: www.prolocomezzago.it.

SAGRA DEL PESCE, Camogli (Genova) – Appuntamento sabato 11 e domenica 12 maggio nello splendido borgo ligure per la tradizionale Sagra in onore di San Fortunato, patrono dei pescatori. Il porticciolo di Piazza Colombo è il teatro perfetto per riscoprire una festa di antica origine: la Sagra del Pesce, un appuntamento irrinunciabile nel calendario del borgo, fa rivivere il gesto spontaneo di alcuni abitanti i quali, nell’ormai lontano 1952, distribuirono gratuitamente a turisti e residenti una frittura di pesce. Il gesto si ripropone ogni anno come rituale dell’accoglienza del borgo verso i turisti che affollano puntualmente la manifestazione. La gigantesca padella di acciaio inossidabile del diametro di 3,8 metri, con un manico di 6 metri e con una capacità di 2000 litri, nella quale viene fritto il pesce, è diventata il simbolo della sagra. A San Fortunato, patrono dei pescatori, si rende omaggio la sera della vigilia, con una celebrazione religiosa, con la processione dell’Arca di San Fortunato e l’incendio dei falò. Informazioni: www.prolococamogli.it.

SPOSALIZIO DEL MARE, Cervia (Forlì-Cesena) – Un’altra manifestazione di grande tradizione e di grande valore simbolico è lo Sposalizio del Mare, che si celebra da venerdì 10 a domenica 12 maggio a Cervia, e ha come protagonisti il sale, la pesca, la storia di una città. L'evento, che si celebra dal 1445, rinnova ogni lo stretto legame con la cultura del mare e i grandi commerci con l'Europa. Nel giorno dell’Ascensione si ripete in mare l’antico rito della pesca dell’anello nella quale i giovani cervesi si contendono un trofeo che promette fortuna e prosperità. Fanno parte del programma la Cursa di Batell, regata storica con imbarcazioni armate al terzo, il Trofeo dell’anello, mostre, spettacoli, mercatini, gare di tiro con l’arco e molto altro. Informazioni: www.turismo.comunecervia.it

SAGRA DELLA FRAGOLA, Lagosanto (Ferrara) - Il delizioso frutto primaverile è protagonista di una bella sagra in programma per due week end da venerdì 10 a domenica 12 maggio, e poi ancora dal 14 al 19 maggio per un goloso momento di festa. Lagosanto, antico borgo in provincia di Ferrara, è invasa nei giorni della festa dai profumi e dal colore di questo tipico frutto primaverile. Negli stand allestiti nel centro storico, oltre ad assaggiare e acquistare le fragole, si può trovare il meglio della produzione artigianale ed enogastronomica locale, oltre ad assistere al lavoro degli artigiani impegnati a realizzare “dal vivo” i loro manufatti. Ci sono poi gli artisti di strada, per rallegrare ancora di più l’atmosfera, e il raduno di auto d’epoca. Informazioni: www.facebook.com/prolocolagosanto.fe.

ENOLIA, Seravezza (Lucca) – Appuntamento in Toscana per assaggiare l’ottimo olio locale, i prodotti del territorio, per scoprire i "servanti", particolari salumi conservati sotto cera, e i prodotti del territorio. Teatro dell’evento, in programma da sabato 11 a lunedì 13 maggio, è l’area medicea di Seravezza, in particolare le sale del Palazzo Mediceo, nel quale sono messi a confronto gli oli provenienti da diverse zone d’Italia e teatro di mini-corsi per imparare a conoscere l’olio d’oliva, la sua composizione e le sue mille sfaccettature. Una sezione importante è riservata ai prodotti tipici italiani, con numerose produzioni artigianali provenienti dalle diverse regioni. All’interno dell’area espositiva si trovano anche gli stand con oltre 200 etichette vinicole da scoprire attraverso presentazioni e degustazioni. Sono in programma anche gli show-cooking di rinomati chef. La giornata di lunedì 13 maggio è riservata ai soli operatori. Orario: dalle 10.00 alle 19.30. Informazioni: www.enolia.it.

FESTA DEL PRUGNOLO E TORTELLO, Vicchio di Mugello (Firenze) – La Gastronomia Magellana a Lago Viola, in località Boccagnello, propone, da venerdì 10 a domenica 12 maggio, la terza edizione della Festa del prugnolo e del tortello. L’appuntamento è per venerdì alla sera, e per sabato e domenica a pranzo e a cena, per assaporare il tortello il prugnolo e molte altre specialità alla brace in un menù studiato per valorizzare i prodotti della gastronomia del Mugello, a cominciare dalla ficattola, la tipica pasta toscana fritta dolce o salata tipica della Toscana. Sono a disposizione spazi sia all’aperto sia al chiuso per assaporare gustosi menù in cui scoprire, oltre prugnolo e tortello, una festa di sapori con specialità sulla brace, bistecca alla fiorentina, tortelli al cinghiale e molto altro. Non mancano le aree gioco per i bambini e ampi spazi naturali per fare passeggiate. Per informazioni: www.facebook.com/lagoviolaristorante/?locale=it_IT