Inverno al top con le terme dopo una sciata

A Bormio, principale località sciistica della Valtellina, non c'è che l'imbarazzo della scelta, fra i Bagni Nuovi (il più grande parco termale all'aperto delle Alpi, realizzato recuperando anche antiche costruzioni ottocentesche) e i Bagni Vecchi immersi nel fitto di un bosco sulla strada che si inerpica verso lo Stelvio, frequentati un tempo dai notabili dell'Impero austroungarico. Sono oltre trenta e spesso inconsueti, i servizi termali dei Bagni Nuovi, dove ci si immerge in sette vasche e piscine all'aperto: fra le curiosità, le Vasche di Saturno, due ampie piscine rettangolari comunicanti tra loro, con musicoterapia subacquea e acque a temperatura differenziata con una vasca semicircolare sottostante alimentata da cascate ad alta intensità. Divertente, rilassante, inconsueta, l'esperienza ai Bagni Vecchi, a circa 3 km da Bormio all'inizio della Valdidentro, regno dello sci da fondo. A renderli unici e suggestivi è la grotta sudatoria, scavata nella roccia, che finisce con una calda cascata : man mano si procede la temperatura e l'umidità salgono. E' il percorso dal Paradiso all'Inferno, del tutto simile al tragitto termale che veniva compiuto in epoca romana, passando dal calidarium al laconicum al tepidarium. Ai Bagni Vecchi si possono anche seguire percorsi d'acqua in cascata con idromassaggi via via più energetici e tonificanti e tuffarsi nella “vasca beauregard”, piscina all'aperto dove si nuota nell'acqua calda, circondati dalla neve con una splendida vista sull'Alta Valtellina.



Due "perle" valdostane - Da non dimenticare il nuovo centro wellness, spa e benessere “Monterosaterme” in Val d'Aosta, nella cittadina di Champoluc. Il centro che è il più grande della regione, sorge in splendida posizione: ovvero ai piedi del Monterosa che è possibile vedere dalle splendide vetrate della nuova spa.E' dotato di otto piscine interne e esterne, di una spa all'avanguardia, di un centro massaggi/estetico (dove molti saranno i possibili trattamenti tra cui i massaggi accompagnati dalle campane tibetane) da un centro sportivo con parete di roccia e arrampicata e golf virtuale. Tra i pregi dello stabilimento figura senza dubbio la posizione, che lo vede sorgere su uno spazio pianeggiante, circondato a stretta distanza da aree boschive di grande bellezza e “allineato” con il Monta Rosa. La gran parte delle ampie vetrate del centro si affacciano, infatti, proprio sul ghiacciaio di questo imponente massiccio. Quasi un'immersione totale nell'acqua, a ragione ritenuta la generatrice di benessere per eccellenza. Sempre in Val d'Aosta ecco le famose Terme di Pré Saint Didier, un vero gioiello che brilla nel cuore delle Alpi dove ci si può dimenticare lo stress del quotidiano, rigeneratersi in luoghi d'altri tempi, immergendosi nel morbido calore delle acque, e lasciandosi cullare da dolci idromassaggi per una totale remise en forme e per una corretta prevenzione. Trekking, mountain bike, alpinismo, arrampicata: tutto è possibile in queste terme che promettono di rimettervi almondo.



Dalle piste alle terme in Carinzia - E' questo lo slogan assolutamente azzeccato per Bad Kleinkirchheim, fra le località sciistiche top della Carinzia, in Austria, e fra le più attrezzate a livello termale. Oltre ai due stabilimenti Römerbad e St. Kathrein, la località ha eccellenti hotel con reparti termali e beauty farm interni. Le Terme Römerbad, con vasche d'acqua calda all'aperto, si trovano accanto alla stazione di partenza della cabinovia del Kaiserburg, noto per le sue splendide piste sempre ben assolate. Saune, whirlpool, un tepidario romano con musica rilassante ed un parco acquatico con torrente, cascata e scivolo costituiscono una piacevole alternativa allo sci, o un suo complemento. Lo stabilimento termale di St. Kathrein punta, invece, su un'interpretazione in chiave moderna della tradizione termale, sui trattamenti terapeutici, i massaggi, la bellezza, per ritemprare corpo e spirito. Sempre in Carinzia, ecco il Resort Feuerberg, ad esempio, nella Regione di Villaco, a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio . Si trova a 1700 m, sull'Alpe Gerlitzen, tra i più importanti centro sciistici carinziani. La sua area wellness si affaccia direttamente sulle piste: le vasche idromassaggio di fonte alpina si trovano in gran parte all'aperto con ingresso al coperto. Oppure il Seehotel Enzian che si affaccia sul lago Weissensee, notissima meta per gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio. Il lago infatti durante l'inverno si trasforma, con i suoi 6,5 km quadrati, nella più grande pista di ghiaccio d'Europa. La zona wellness con una sauna, sanarium, bagno turco con aroma di erbe, ha un'incantevole zona relax dalla quale si ha una straordinaria vista sul lago.



Le modernissime terme di Scuol - In Svizzera, nella Bassa Engadina, circondata da una spettacolare corona di monti, Scuol è una delle principali località termali e sportive della Svizzera, molto frequentata d'inverno dai giovani, che vi trovano la possibilità di praticare ogni genere di sport bianco, dai più estremi ai più trendy, e –quando cala il sole- di divertirsi nell'Engadin Bad Scuol . Modernissime, articolate in varie zone indipendenti le une dalle altre, queste terme sono anche un luogo dove si può passare anche un'intera giornata, all'insegna del wellness. Al piano inferiore si trovano piscine d'acqua calda interne ed esterne, idromassaggi, vasche cinetiche, saune, bagni turchi, palestre, solarium, reparti di estetica, massaggi. Fra le curiosità, le grotte dell'acqua fredda e quella dell'acqua calda e la vasca di acqua salsa a 35°.Tutti i bagni, ad eccezione di quest'ultimo, contengono acqua minerale e quindi - oltre ad essere l'ideale per ritempranti nuotate - hanno anche un effetto benefico. Per sciare, belle ed impegnative sono le lunghe piste della zona di Motta Naluns.



Aquadome in Tirolo - Un regno “acquatico” incastonato tra le più belle montagne austriache, dove l'aria pura di montagna si accosta al piacere del bagno nell'acqua termale che sgorga a 40 ° C da una fonte naturale (che si trova a ben 1.865 metri di profondità) nei pressi della struttura: 12 piscine interne e esterne con acqua calda a 34 - 36 ° C, innumerevoli saune da scoprire e riposanti sale relax dove sognare. All'Aqua Dome in Tirolo una cosa è certa: non ci si può annoiare. Gli amanti del benessere hanno a disposizione decine di “attrazioni” wellness per recuperare energie e rilassarsi al massimo. Anche fuori la sensazione è di incredibile leggerezza: le vasche all'aperto sembrano fluttuare nell'aria, sono armoniosamente progettate nella natura. Un cono di vetro luminoso unisce attraverso una scala interna le tre piscine e offre una vista sul panorama montano. Di notte, questo monumento di vetro si illumina con colori vivaci e brilla con le stelle del firmamento. Un'esperienza meravigliosa.



Leukerbad in Svizzera - Leukerbad, a 1401 m di altitudine, fra le montagne del Vallese, in Svizzera, è una delle principali stazioni termali delle Alpi, con oltre 20 bagni termali, dove scorrono giornalmente 3 milioni di litri di acqua solfato-calcica, che sgorga a 48-51° dalle viscere della terra. Fiore all'occhiello del paese – nota località sciistica- è l'Alpentherme, modernissimo centro per la salute e il wellness unico nel suo genere nelle Alpi svizzere , con grandi piscine termali con acqua calda coperte e scoperte, idromassaggi, giochi d'acqua, solarium, reparti fitness e bellezza, saune e bagni turchi. Qui, fra l'altro si può fare il bagno romano-irlandese, un alternarsi di bagni di vapore, acque termali e benefici massaggi in 11 tappe. Le terme, che rimangono aperte fino a sera, costituiscono d'inverno una divertente occasione per passare in modo piacevole le ore del dopo –sci. Ogni 30 giorni, in concomitanza con la luna nuova, si può assaporare la magia di Aqua Mystica, con nuvole di vapore che salgono dalla piscina all'aperto, giochi di luce che rischiarano il cielo, suoni musicali lounge che si sposano con il gorgoglìo dell'acqua e cibi golosi e bevande a stimolare i sensi.