Trentino: sciare mentre il sole sorge sulle Dolomiti

Non è un sogno. In Trentino è davvero possibile sciare anche nei momenti più insoliti, come ad esempio all’alba di un nuovo giorno, grazie a 'Trentino Ski Sunrise». Una suggestiva opportunità, giunta alla terza edizione, per una discesa in compagnia di maestri di sci, guide alpine o accompagnatori del territorio alle prime luci del sole. L’apertura anticipata degli impianti e la professionalità e dedizione degli addetti alle piste, permettono agli appassionati di gustare appieno la prima discesa sugli sci, nel silenzio dell’alba, in un ambiente incontaminato dove le vette si tingono dei suggestivi colori delle Dolomiti.



Discese e ricette tradizionali - Appena raggiunta la quota con gli impianti di risalita appuntamento in rifugio per una ricca e genuina colazione a base di prodotti locali: dal latte ai formaggi, dai salumi alle uova. Non mancano i dolci e le ricette tradizionali. Dopodiché tutti in pista, per solcare per primi i tracciati ancora intatti: principalmente con gli sci, ma anche con le ciaspole o persino a piedi. Nei primi mesi del 2016, da gennaio fino al 12 marzo, la proposta di 'Trentino Ski Sunrise» si rinnoverà ogni settimana, nelle giornate di venerdì e sabato, in una località sciistica diversa.



Appuntamenti del week end - Gli appuntamenti, di 'Trentino Ski Sunrise' quasi sempre di sabato mattina, proseguono toccando varie località sciistiche del territorio: sabato 16 gennaio in Val di Fiemme, sabato 23 a Folgaria, sabato 30 sul Lagorai. Ricchissimo il menù di febbraio, con ben otto proposte a disposizione degli amanti della neve e della montagna, prima del gran finale, a marzo, alla scoperta di Val di Fiemme, Parco Nazionale dello Stelvio e Monte Bondone.



Maggiori Informazioni su : www.visittrentino.it