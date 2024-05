Franciacorta in Fiore tra Balconi fioriti e Giardini diffusi

L’edizione 2024 di Franciacorta in Fiore avrà un tema particolare e significativo: “Fiori e api, essenza di vita e dolcezza infinita”. Per celebrare questi due elementi con il loro profumo e il loro nettare, che con la loro simbologia di rinascita e connessione sono, fondamentali nella trama della vita, è stata avviata una stretta collaborazione con l’Associazione Api Brescia.

Silent Flower Party

Numerose saranno le iniziative per l’edizione 2024: convegni e laboratori per scoprire alberi, arbusti e approfondire temi specifici, come il processo di impollinazione; passeggiate attraverso percorsi naturalistici per scoprire le piante autoctone; esperienze che aiuteranno i visitatori a comprendere l’importanza dei fiori e delle api. E ancora, le degustazioni di prodotti tipici, oltre a numerosi eventi collaterali come concerti e mostre. Dato il successo dell’anno scorso è stato riproposto il Silent Flower Party, che si terrà venerdì 17 maggio dalle 21.30 al Palazzo Conte Secco d’Aragona.





Balconi in fiore

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Terra della Franciacorta attraverso le due iniziative “Giardini diffusi”, rivolta ai comuni della Franciacorta e “Balconi e vetrine in fiore”, rivolta a residenti ed esercenti, che vedranno la collocazione di installazioni verdi e floreali per le vie, nelle piazze, sui balconi delle case e in altri spazi per incentivare la valorizzazione e la scoperta dei centri storici dei vari comuni del territorio, dal 26 aprile al termine della manifestazione. Per evocare il tema dell’edizione entrambe le iniziative ospiteranno installazioni contenenti piante mellifere, ossia piante il cui nettare è utilizzato dagli insetti impollinatori per produrre il miele. Già diversi Comuni hanno confermato la loro adesione all’iniziativa.



Per maggiori informazioni: www.franciacortainfiore.it