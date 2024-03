L'Italia in primavera: on the road tra le più belle fioriture

Per tutti gli appassionati di fiori e vita on the road, è quindi il tempo di partire e recarsi alla scoperta di questi luoghi benedetti dalla natura. Ecco 5 luoghi, da Agrigento in Sicilia alla Val di Non in Alto Adige da raggiungere comodamente a bordo di camper e dove poter ammirare le fioriture più belle e particolari che la nostra penisola ci offre, suggeriti da APC, Associazione Produzione Camper.

I mandorli di Agrigento

Ogni anno in primavera la Valle dei Templi di Agrigento ospita la Festa dei Mandorli in fiore. Nella zona patrimonio dell’UNESCO, infatti, nascono, in mezzo alle rovine, alberi dai fiori rosa che si adattano molto bene al clima di questa terra. Simbolo di speranza, oltre che di ritorno in vita della natura, rendono il paesaggio unico nel suo genere. Originari dell’Asia, questi alberi dai toni dolci ed eleganti, si diffusero presto in tutto il Mediterraneo grazie agli antichi Greci. Area Sosta Camper e Auto - Albachiara, ad Agrigento, permette di lasciare il camper in una zona dedicata e di apprezzare il paesaggio mozzafiato di questa parte di Sicilia.





I crochi di Campo Imperatore

Tra le più affascinanti fioriture in Italia c’è sicuramente, anche se poco conosciuta, quella dei crochi a Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila in Abruzzo. Questo fiore selvatico, parente dello zafferano, nasce spontaneamente su diversi versanti montani sia sull’Appennino che sulle Alpi. È però su questo vasto altopiano, nel Parco del Gran Sasso, che trova il suo habitat ideale. Appena si scioglie la neve, infatti, migliaia di boccioli spuntano e vanno a formare un nuovo manto dalle sfumature viola e bianco.Il Parcheggio Camper Campo Imperatore, Località Assergi, si trova vicino al Parco del Gran Sasso e permette di fare numerose passeggiate per scoprire la bellezza di questo parco immerso nella montagna.





Le camelie della Lucchesia

La camelia è un fiore di rara bellezza: grande, a larghi petali sui toni del rosso, del rosa e del bianco; vederla fiorire è uno spettacolo da non perdere. La varietà che fiorisce è la camellia Japonica, con tutte le sue infinite varianti, che rende i prati colorati e bellissimi. In Italia, è nella Lucchesia (in Toscana) che è presente la più grande coltivazione di camelie da fiore; qui sono numerose le ville e i giardini che a marzo si tingono di sfumature di rosa. Percorrere questa regione è una gioia per gli occhi ed è perfetta da visitare in questo periodo dell’anno. Nel mese di marzo, inoltre, si tiene la manifestazione “Antiche camelie della Lucchesia” a Sant’Andrea di Compito, piccolissimo borgo toscano dove si trovano vivai e ville con giardini vocati alla coltivazione di camelie da fiore.Parcheggio Camper Luporini, vicino Lucca, è il posto ideale per il soggiornare con il camper e, data la sua posizione strategica, permette di visitare comodamente i territori della Lucchesia.





I tulipani di Parco Sigurtà

Tutti pensano che solo in Olanda si possano trovare dei tulipani degni di questo nome. In pochi sanno che a Valeggio sul Mincio, un piccolo borgo situato pochi chilometri a sud del Lago di Garda, e più precisamente nel Parco Sigurtà, sono presenti tantissime varietà di questi fiori. Premiato come Parco più bello d’Italia, e secondo in Europa, al suo interno è presente un’esplosione di colori, un giardino fiorito che si estende a perdita d’occhio, prati immensi e scorci romantici, pennellati come in un quadro impressionista (perfetto per scattare qualche selfie!). Nel parco si trova anche una fattoria didattica, in cui grandi e piccini potranno interagire con gli animali presenti. Qui si svolge un evento molto amato dagli appassionati di fiori, Tulipanissima: durante questa manifestazione, aiuole e ampi tratti di prato si tingono dei forti e variegati colori dei tulipani./A circa 2 km dal parco è presente l’Area Sosta Borghetto sul Mincio, che consente di lasciare il proprio camper e immergersi nella natura incontaminata che lo circonda.