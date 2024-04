Brescia, una provincia in fiore

Un’occasione per trascorrere finalmente ritempranti giornate all’aria aperta, in paesaggi di rara bellezza, siano essi i laghi di Garda o Iseo, i monti della Valle Camonica, le colline ricoperte da vigneti della Franciacorta. Partendo da Brescia, una città che - in fatto di green - ha sicuramente qualcosa di interessante da proporre.

Brescia green

Con i suoi grandi parchi, le colline con sentieri panoramici e il mitico Monte Maddalena (“la montagna dei bresciani”), Brescia è una città dove ci si può svagare in relax nella natura con la famiglia e praticare sport e trekking lontani dal traffico e dalla calca. Nel cuore della città, il Colle Cidneo dove si erge il Castello con i suoi giardini, è un vero polmone verde, solcato da sentieri che scendono fino ad incontrarsi con i caratteristici vicoli che, in pochi minuti, portano al centro storico. Qui si trovano anche il Giardino Botanico della Montagnola, piacevole itinerario naturalistico esteso sul lato nord del colle, e il vigneto urbano del Pusterla che, con i suoi 3,4 ettari, è il più esteso vigneto cittadino d’Europa. Con decine di sentieri per tutti i livelli disseminati lungo 4.000 ettari e un’ambientazione ricca e variegata, il Parco delle Colline è un altro motivo di orgoglio per Brescia, dato che è riconosciuto come uno dei maggiori ecosistemi di interesse europeo.





I giardini del Garda

Con il suo clima mite e la vegetazione mediterranea, il lago di Garda è in primavera un’esplosione di fioriture. Riaprono parchi e limonaie e raffinate rassegne dedicate al verde impreziosiscono il calendario degli eventi. Sulla sponda bresciana del lago, quattro stupendi siti rientrano nel circuito dei Grandi Giardini Italiani. A Gardone Riviera si trovano il Giardino Botanico André Heller (un insolito Eden fra natura ed arte creato per volontà dell’artista multimediale austriaco Andrè Heller) e i panoramici giardini del Vittoriale degli Italiani, dimora di Gabriele D’Annunzio, ora fra i siti museali più visitati d’Italia. Ci sono poi l’Isola del Garda - gioiello circondato d’acqua con la villa in neogotico veneziano e sontuosi giardini - e la Rocca di Lonato abbracciata da un grande parco, straordinario esempio di bosco ceduo con olivi, vigne e specie spontanee e scenografici pendii erbosi. Di grande fascino sono poi i giardini all’italiana con scalinate, statue, fontane e i resti dell’antica limonaia, inseriti in un parco di oliveti e agrumeti, di Villa Bettoni a Gargnano e una curiosità per appassionati è l’Orto botanico G.E.Ghirardi di Toscolano Maderno, con le sue specie officinali provenienti da Cina, Sud America e Sudafrica. Giardini, ma di agrumi, sono poi le limonaie, che con i loro svettanti piloni candidi segnano il paesaggio dell’Alto Garda. Strutture uniche nel loro genere, testimonianza di un’attività un tempo molto importante per il Garda, da dove nel Settecento venivano esportati limoni in tutt’Europa. Tra quelle visitabili, le limonaie del Castel e di Villa Borghi a Limone, La Malora a Gargnano, Pra dela fam a Tignale, la più grande del Garda.





Fiori nella Rocca e Giardini d’agrumi

Sul Garda, a metà aprile due imperdibili appuntamenti per gli amanti del verde, ma non solo: Fiori nella Rocca, raffinata rassegna di giardinaggio tra le mura della bellissima fortezza visconteo-veneta di Lonato del Garda (dal 12 al 14 aprile) e Giardini d’agrumi a Gargnano, ideata per promuovere quel patrimonio unico che sono le limonaie (13 e 14 aprile). Fiori nella Rocca è per il suo ineguagliabile connubio tra piante e fiori rari, natura, arte e storia uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello nazionale. La mostra mercato, dove espone un nutrito numero di vivaisti, artigiani e specialisti in oggettistica da giardino, propone pure corsi e laboratori (anche per bambini) ed è l’occasione per visitare la mostra Vedute di Roma del fotografo Gabriele Basilico e dell’incisore Giambattista Piranesi. Inserita in un contesto d’eccezione - la panoramica Rocca quattrocentesca- consente inoltre di visitare il complesso museale della Fondazione Ugo da Como con i suoi giardini e la Casa Museo del Podestà, dove è allestita la mostra “Nino Ferrari. L’arte del metallo tra tradizione e modernità”, che punta i riflettori sulla straordinaria produzione di oggetti realizzati per la casa da questo grande maestro novecentesco della lavorazione dei metalli. In occasione di Giardini di agrumi, nell’antico chiostro di San Francesco a Gargnano è allestita una mostra di antichi attrezzi per l’agrumicoltura, flower design e una tavola pomologica con tutte le 50 varietà qui coltivate. Seguendo i percorsi storici delle Vie Crocefisso, San Giacomo, Torrione e nel nucleo di Villa, arrivando fino a Bogliaco, si accede inoltre ai luoghi dove ancora vengono coltivati gli agrumi. A Bogliaco viene aperto, con visite guidate, lo scenografico giardino all’italiana di Villa Bettoni. Nel percorso sono inserite pure la Limonaia ecomuseo di Pra dela Fam a Tignale e la Limonaia Madernina di Toscolano Maderno. In programma anche laboratori didattici e sensoriali, momenti musicali e artistici, incontri culturali.





Giardini ed eventi in Franciacorta

Un’altra raffinata rassegna primaverile è Franciacorta in Fiore, nella cornice delle celebri colline di Franciacorta, ammantate di pregiati vigneti (dal 17 al 19 maggio). La mostra-mercato di rose ed erbacee perenni riempie di colori e profumi l’antico borgo di Bornato. Ampia la varietà di specie selezionate da vivaisti di tutt'Italia, che vengono proposte in una affascinante coreografia floreale. A corollario, anche spettacoli, mostre, laboratori, visite guidate, menu a tema e l’attesissimo Palio della Rosa che accompagnerà gli ospiti in un viaggio indietro nel tempo, coinvolgendoli in giochi e sfide antiche. Quest’anno il tema della manifestazione è “Fiori e api, essenza di vita e dolcezza infinita”. Tra i suggerimenti per una giornata fra parchi e fioriture, ecco qualche altro spunto franciacortino: il giardino della Casa Museo Zani a Cellatica punteggiato di antiche sculture, il Parco delle sculture di Franciacorta a Erbusco diffuso fra L’Albereta Relais&Châteaux e le vicine cantine Bellavista e Contadi Castaldi, il Roseto di Castello Quistini a Rovato, l’Orto botanico delle conifere a Ome, oasi di pace dove si ammirano ben 82 specie di conifere provenienti da tutto il mondo.