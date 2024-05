Maldive: paradiso di un turismo lento e sostenibile

"Leave no trace"

Le Maldive rappresentano un vero paradiso per gli appassionati di surf, attratti dalle loro spiagge incontaminate e dalle onde incantevoli. Tuttavia i delicati ecosistemi delle Maldive sono particolarmente vulnerabili di fronte ai cambiamenti climatici.Chi pratica surf sviluppa generalmente un legame profondo con il mare e si avvicina più facilmente all’attivismo nel salvaguardare l’ambiente comprendendo l'estrema fragilità. Il surf sostenibile non è solo un principio, ma un vero e proprio stile di vita. Il principio del "Leave No Trace" (ovvero: non lasciare traccia) fondamentale per la conservazione ecologica, sottolinea l'importanza di ridurre al minimo l'impatto ambientale. I surfisti sono incoraggiati a rispettare questa regola d'oro, adottando pratiche come il corretto smaltimento dei rifiuti e la riduzione dell'uso di plastica per proteggere l'ambiente marino.Entrare in contatto diretto con la natura maldiviana arricchisce il viaggio e contribuisce a vivere un’esperienza di “slow tourism”. I resort e le pensioni eco-consapevoli delle Maldive offrono ai viaggiatori appassionati di surf l'opportunità di minimizzare la loro impronta durante il soggiorno, garantendo nel contempo un'esperienza confortevole. Queste strutture mettono in primo piano l'efficienza energetica, la conservazione dell'acqua e la riduzione dei rifiuti. Scegliendo alloggi eco-compatibili, i surfisti contribuiscono attivamente agli sforzi collettivi per la preservazione delle meraviglie naturali delle Maldive.





Maldive e BoduBeru

Uno dei principi dello “Slow Tourism” è entrare in contatto con la cultura del posto, lasciarsi incuriosire dalle particolarità e farsi travolgere dall’energia delle tradizioni. Un elemento fondamentale e caratteristico della cultura locale è la vicinanza con la musica, ritmi unici che rimandano ad una cultura antica. I viaggiatori possono partecipare e assistere a queste meravigliose esibizioni di danza e musica tradizionale maldiviana, che vengono riprodotte dai locals con orgoglio e passione.Una di queste è il BoduBeru, che deve il suo nome ai grandi tamburi utilizzati durante la danza, ed è la forma più amata di musica tradizionale delle Maldive. Questa performance ritmica riunisce uomini e donne in una celebrazione del suono e viene riprodotta in tutte le funzioni, le celebrazioni e i festival più importanti. Oggi, il BoduBeru rappresenta un elemento essenziale dell'accoglienza turistica nelle Maldive, con molti resort che mettono in mostra questa forma d'arte per accogliere i visitatori e farli sentire parte della cultura locale sin dal loro arrivo.