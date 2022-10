Maldive: la migliore vacanza è in barca

Un paradiso fatto di tante isole, una più bella dell’altra, che pone il problema di dove alloggiare: per chi non vuole limitarsi a esplorare una sola isola delle Maldive e godersi tutta la libertà di un viaggio itinerante e dotato di ogni comfort, una vacanza a bordo di una crociera è la soluzione ideale. Alle Maldive si può scegliere tra circa 154 esperienze a bordo di diverse imbarcazioni, tutte di varie tipologie, dimensioni e standard.



Crociere subacquee - Sotto le onde trasparenti di un mare azzurro cristallino c’è tutto un mondo che attende di essere esplorato: per gli amanti delle immersioni, vivere una crociera subacquea alle Maldive è un sogno che diventa realtà. Con oltre 1.190 isole, la barriera corallina delle Maldive è l’habitat naturale di alcune delle specie marine più affascinanti e colorate al mondo. Spesso gli itinerari a bordo di crociere offrono fino a 4 immersioni al giorno; dopo una colazione tutti insieme, tipicamente si inizia la giornata con un'immersione al mattino, e dopo la pausa per il pranzo, l’imbarcazione si dirige verso altri punti per un altro paio di immersioni al tramonto prima della cena a bordo. I subacquei con brevetto avanzato possono anche avere l'opportunità di effettuare emozionanti immersioni notturne, esplorare affascinanti relitti dimenticati e andare alla scoperta di incredibili grotte sottomarine.



Per gli amanti del surf - Le Maldive sono anche il paradiso dei surfisti: le incantevoli acque azzurre e le lunghe onde di diverse altezze hanno reso l’arcipelago una destinazione di punta per i surfisti nel corso degli anni. L’atollo di Malé Nord ospita alcuni dei “point breaks” più famosi al mondo, come Chicken’s, Cokes e Lohis, mentre a sud si trovano Beacons, Five Islands e Love Charms. Una crociera è il modo migliore per vivere un’esperienza indimenticabile di surf alle Maldive, soprattutto per la libertà che essa offre rispetto ad un soggiorno più convenzionale. Con una vacanza a bordo non si aspetta l’onda perfetta, ma ci si muove continuamente tra i vari punti alla ricerca delle condizioni migliori per cavalcare le onde dall’alba al tramonto, in un perfetto connubio di avventura, relax e divertimento.



La spa galleggiante - Oltre agli appassionati di immersioni e i surfisti, alcune crociere alle Maldive si rivolgono a chi desidera vivere un’esperienza da “resort galleggiante”, con un’offerta di alta cucina gourmet, lussuose strutture termali, vasche idromassaggio, possibilità di prenotare massaggi e lezioni di yoga. Alcuni yacht di lusso possono essere prenotati in esclusiva per un viaggio d’affari all’insegna del relax, tra un tuffo nelle acque incontaminate dell’Oceano Indiano e un cocktail tropicale a bordo piscina.



Tra relax e avventura - Cocktail al tramonto. Immersioni. Surf. Spa. Natura incontaminata. Tanta avventura. Un viaggio in barca è uno dei modi più avventurosi per scoprire la bellezza delle Maldive, e allo stesso tempo il più rilassante. In una sola giornata si possono vivere esperienze del tutto diverse. A metà mattina potreste trovarvi a 30 metri sott’acqua, con le mante che volteggiano dolcemente accanto a voi. Poche ore dopo, state brindando durante un barbecue su una striscia di sabbia bianca finissima nel mezzo dell’immenso Oceano Indiano. Quando scocca la mezzanotte, siete sdraiati sul solarium, ipnotizzati dalle stelle che brillano nel cielo nero e vellutato.



Per maggiori informazioni: www.visitmaldives.com