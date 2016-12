Torgnon: sul Cervino con gli sci e con le ciaspole ai piedi

Tradizioni e cultura - Restano molto vive le tradizioni locali legate all'agricoltura e alla vita rurale come le feste in alta quota e gli appuntamenti enogastronomici. Tre sono i momenti imperdibili che vale la pena vivere a Torgnon: la transumanza del bestiame verso gli alpeggi in estate e il loro ritorno a valle in autunno, i giorni della désarpa che vedono gli abitanti scendere in strada per seguire la discesa delle mandrie dagli alpeggi e infine la cottura del pan ner (farina di segale, frumento e acqua) nei forni a legna. Inoltre nella frazione Triatel si trova il più completo complesso ecomuseale della Valle d'Aosta realizzato per proteggere e valorizzare la memoria delle radici. Si tratta del Musée Petit Monde.



Ciaspole e itinerari suggestivi - Ma Torgnon nei mesi invernali diventa meta favorita per numerose attività. Per una vacanza “slow” consigliamo le ciaspolate su itinerari panoramici, perfetti anche per i bambini e praticabili dagli escursionisti con le racchette da neve. Il primo itinerario porta al santuario di Saint-Evance, punto in cui godere del panorama e magari rifocillarsi con uno spuntino tipico valdostano. Per i più esperti invece c'è il percorso fino al santuario di Gilliarey dal villaggio di Etirol che sorge su un belvedere panoramico su tutta la Valtournenche, da Châtillon al Cervino. Un'alternativa più semplice è sicuramente quella dell'itinerario che da Chantorné porta alle Grandes Montagnes. Colpo d'occhio spettacolare anche dalla Madonnina degli Alpini e infine l'ultimo percorso è quello del Col des Bornes dove la vista spazia dal Monte Cervino alla Dame di Challand fino al Monte Emilius.



Sci di fondo e snowpark - Per chi ama lo sci di fondo Torgnon offre piste - tra le più estese della Valle d'Aosta - con anelli panoramici di varia difficoltà. La pista Grandes Montagnes, raggiungibile anche in telecabina, offre una vista mozzafiato sul Cervino. Il collegamento con la pista di Verrayes garantisce un circuito di 40 km fruibili con un unico biglietto. Chi cerca lo snowpark deve raggiungere la Località Chantorné, a 1900 mt d'altitudine per 300 mt di lunghezza. Si arriva con una seggiovia quadriposto. Per i più piccoli invece c'è il Winter Park che si estende su un'area giochi con due tapis roulant, il campo scuola e i ciambelloni. La baby area comprende scivoli gonfiabili, tappeti elastici, rotocubo, giostra carosello e i divertentissimi Big air bag (11x15 metri) per evoluzioni con sci, snowboard e tubby. Il comprensorio si trova in una conca senza pericoli ed è quindi alla portata degli sciatori di tutti i livelli. Il divertimento è garantito anche ai più abili nei 25 km di piste perfette per indimenticabili sfide tra amici.



Eventi da non perdere – Per le feste natalizie l'appuntamento è per la vigilia di Natale con la Fiaccolata dei pastori e Santa Messa della notte, a Capodanno fiaccole per tutti e fuochi d'artificio e per festeggiare il nuovo anno il tradizionale concerto del 2 gennaio seguito dalla fiaccolata dei bambini il 3 gennaio.



Per maggiori informazioni: www.torgnon.net

Guarda il meteo di Torgnon: www.meteo.it