Usa: trekking e fitness tra le vigne sul Pacifico

Trekking a SLO County - San Luis Obispo County, situato a metà strada tra Los Angeles e San Francisco sulla Central Coast è un vero paradiso per gli amanti dell’outdoor. Con più di una dozzina di percorsi per escursioni a piedi o in bicicletta, l’area offre opzioni di allenamento per tutti i livelli. Che sia raggiungere Cerro San Luis a più di 300 metri di altezza o percorrere il più tranquillo Bob Jones trail a Avila Beach, escursionisti e ciclisti rimarranno a bocca aperta di fronte all’ immensa bellezza che la contea ha da offrire.



Escursioni da San Diego - Una delle aree più selvagge della San Elijo Lagoon Ecological Reserve è stata recentemente restituita al suo stato naturale grazie al grande impegno dell’organizzazione no profit San Elijo Lagoon Conservancy. L’Annie's Canyon Trail è un breve ma energetico percorso di 2.5 km circa. Il ripido tracciato porta a un’altezza di 60 metri sopra il livello del mare regalando una bellissima vista della laguna e dell’oceano. Questo canyon di pietra arenaria, veramente unico, ispira una sensazione di mistero e meraviglia. Il sentiero è accessibile da Rios Avenue o Solana Hills con una camminata di meno di 1 km.



Fitness a Santa Barbara - Santa Barbara è un grande parco giochi per gli appassionati di fitness o per qualsiasi viaggiatore alla ricerca di un po’ di sano movimento. Il paddle è una delle grandi tendenze del momento, apprezzato in parte come allenamento, in parte perché è un modo divertente per esplorare la costa. Il GPS permette di calcolare facilmente le distanze e la velocità mentre si fiancheggiano le spiagge di Santa Barbara. Per chi è alla ricerca di attività sulla terra ferma, sono numerosi i sentieri che portano verso Santa Ynez Mountain. Tra queste imperdibile l’escursione a Inspiration Point. Iniziando il trekking da Tunnel Road, il percorso è di circa 5.5 km andata e ritorno e sale fino a 250 metri di altezza, ideale dunque per sportivi di ogni livello. Con ampia copertura satellitare, i programmi di fitness tracking vi aiuteranno a contare i passi, la pendenza e i progressi del vostro allenamento durante tutta l’escursione.



Trail Running a Mammoth Lakes - Iniziate dal Mammoth Creek Park che vi permetterà di riscaldarvi sul terreno in pianura. Mentre la prima parte del sentiero è molto intensa, una volta raggiunta la parete rocciosa, potrete tornare a respirare di fronte a un magico panorama con vista su Mammoth Rock. Giunti alla fine del percorso potrete girarvi e tornare indietro dalla stessa strada oppure, per un circuito ancora più interessante, potete proseguire per la discesa verso Old Mammoth Road. Arrivati a Waterford Avenue, voltate per Town Loop e godetevi la passeggiata fino a Minaret Road. Attraversate la strada e costeggiate il torrente. Si tratta di circa 10 km su superficie mista. Se non siete grandi corridori potrete comunque percorrere il sentiero passeggiando.



Raggiungere la vetta più alta di Monterey County - Sfidate la vostra resistenza e salite sulla montagna più alta della contea di Monterey. Ci vogliono 18 km (andata e ritorno) per arrivare alla vetta situata a 1800 metri di altezza. Junipero Serra Peak, anche conosciuto come Pimkolam Peak, è situato presso Ventana Wilderness nell’area di Big Sur della Monterey County. Il sentiero – St. Lucia Trail – si trova prima dell’entrata del Santa Lucia Memorial Park Campground. Le stagioni migliori per fare trekking in questa zona sono l’inverno, durante il quale è possibile trovare neve in cima alla montagna, e la primavera che permette di ammirare anche i fiori selvatici della regione. Durante l’estate può essere molto faticoso in quanto il percorso è esposto al sole. Quando il cielo è limpido la vista raggiunge l’Oceano Pacifico: una vera emozione.



Allenarsi a Santa Monica, patria del fitness - Mantieniti in forma a Santa Monica State Beach, patria dei muscoli e del boom del fitness degli anni ’20. Qui si trova il South Bay Bicycle Trail che, con una estensione di circa 35 km, è il circuito per biciclette fronte oceano più lungo al mondo e offre a ciclisti, corridori e amanti delle camminate l’opportunità di raggiungere i propri obiettivi di fitness giornalieri circondati da una delle più belle scene del paesaggio californiano. Il sentiero inizia a Will Rogers State Beach, il punto più a nord di Santa Monica, passa sotto al famoso Santa Monica Pier, attraversa Venice Boardwalk e Venice Pier, prosegue per Hermosa e Redondo Beaches per finire a Torrance County Beach.



In forma nella regione dei vini di Sonoma - Sonoma County non è solamente bellissima ma è anche perfetta per il fitness. I viaggiatori più sportivi possono infatti godersi le principali attrazione e panorami della regione mentre sfidano il proprio fitness tracker per raggiungere gli obiettivi di allenamento. Un tranquillo trekking di poco più di 10 km verso il celebre Jack London State Historic Park vi permetterà di scoprire antichi granai e un meraviglioso museo dedicato allo scrittore. Il Kortum Trail invece, di circa 8 km, si estende tra Blind e Shell Beaches e cattura l’essenza selvaggia della costa della contea di una bellezza da mozzare il fiato. Bellissimo il percorso che passa per Healdsburg/Alexander Valley lungo il quale si incontrano vigneti e cantine famose in tutto il mondo. I ciclisti più esperti non possono perdere invece il Road Loop, 90 km a più di 1.000 metri di dislivello.



Per maggiori informazioni: www.visitcalifornia.it