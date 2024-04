Liguria: a Diano Marina con Aromatica in scena i sapori della Riviera

Aromatica si articola in tre intense giornate caratterizzate da una parte espositivo ricca di produttori e di prodotti, cooking show, degustazioni, laboratori, conferenze, presentazioni di libri, un’ampia area dedicata allo street food di qualità, cene a 4 mani, menù a tema nei ristoranti e tanto altro.

Aromatica è una parata di profumi, sapori e colori che sfilano per valorizzare la sempre più importante produzione agricola locale, sprigionando un potere creativo che con semplicità e genuinità affascina ogni palato. Grazie a moltissime iniziative nate dalla collaborazione con gli enti coinvolti, i partner e le Associazioni di categoria, Aromatica è un evento molto sentito e condiviso dalla comunità locale: vetrine allestite a tema, cocktail e prodotti “aromatici”, proposte curiose e allestimenti dedicati per le vie del centro diventano una straordinaria occasione per passeggiare nelle vie pedonali, scoprendo nuovi prodotti in una cornice ospitale e multicolore, che offre ai visitatori originalità e divertimento.

Ospiti prestigiosi

Come negli anni scorsi, sempre ricca la platea degli ospiti, ovviamente ancora in via di definizione. Tra di loro Oscar Farinetti che presenterà il suo libro “10 mosse per affrontare il futuro” (Solferino); alcuni Chef stellati tra cui Jorg Giubbani del ristorante Orto di Moneglia (GE), 1 stella Michelin; Antonio Buono (per 7 anni braccio destro di Mauro Colagreco al Mirazur di Mentone) del ristorante Casa Buono di Ventimiglia (IM), 1 stella Michelin; Flavio Costa, ligure d’origine, del ristorante 21.9 di Piobesi d’Alba (CN), 1 stella Michelin, che presenterà anche il suo nuovo libro “Un mare nel Roero” (Trenta Ed.). Da non perdere il masterclass sui vini liguri e approfondimenti sull’utilizzo delle aromatiche e dei fiori eduli in cucina, diversi laboratori e degustazioni, e ancora la presentazione del libro “A prova di… miele” (Trenta Ed.) con assaggio di mieli liguri pregiati e la partecipazione di esperti quali Laura Capini, Marco Magri e Tiziana Colombo. Attesa anche per la ormai classica dimostrazione di pesto al mortaio.



Per maggiori informazioni: www.aromaticadianese.it