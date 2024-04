Liguria per i bimbi, tra scienza, delfini e avventura

Mu.Ma

I Musei del Mare e delle Migrazioni, Galata Museo del Mare, Commenda di Prè, Museo Navale di Pegli (chiuso al pubblico) e il Complesso monumentale della Lanterna sono le quattro realtà museali riunite in un’unica struttura strategica del Comune di Genova. Fiore all’occhiello del Mu.MA è il Galata Museo del Mare, il più grande Museo Marittimo del Mediterraneo che, con il continuo rinnovarsi di allestimenti e tematiche, è diventato un riferimento culturale in tutto il mondo. La Commenda di Prè, edificio straordinario del 1180 d.C., riaperta nel 2009 per volontà dell’Istituzione, grazie ad un allestimento multimediale è tornata ad essere la porta medievale della città e dal 2022 ospita il primo MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il complesso monumentale della Lanterna, che include oltre al faro anche il parco e il museo, è passato sotto la gestione del Mu.MA nel 2018. Simbolo di Genova e della sua identità marittima, è il faro più alto del Mediterraneo e il secondo in Europa. L’attuale costruzione risale al 1543, ma una torre di struttura simile, divenuta nel tempo anche faro, esisteva fin dal XII secolo.





A spasso sulle onde

Giungere a Portofino via mare significa abbracciare con lo sguardo tutto il fronte delle case variopinte che si specchiano nell'insenatura, mentre chi arriva nella Riserva Marina dell’Isola Gallinara dal mare viene subito accolto dai gabbiani reali che l’hanno scelta per nidificare. Sono emozioni uniche che si possono provare in una delle tante gite proposte dal Servizio Marittimo del Tigullio, Golfo Paradiso Trasporti Marittimi Turistici, Navigazione Golfo dei Poeti, Consorzio Liguria Via Mare.





Whale watching

Imperdibile, con bambini dai 6 anni in su, le escursioni di whale watching organizzate in compagnia di un biologo su imbarcazioni in partenza da Genova, Recco, Camogli, Imperia, Andora, Sanremo, Bordighera, Savona e Loano. Onde, rapide, cascate e scivoli mozzafiato: sono alcune delle divertenti attrazioni del grande parco acquatico Le Caravelle di Ceriale, a pochi chilometri da Albenga. Comodo da raggiungere in auto o in treno, è aperto nella stagione estiva e offre a visitatori e appassionati numerosi giochi che coinvolgono e appassionano grandi e piccoli.





Avventure

Ponti tibetani e liane, funi, scale di corda e passerelle sospese nel vuoto. I Parchi Avventura sono un’esperienza per tutta la famiglia e un modo per vedere una Liguria nuova, da novelli Baroni Rampanti. Ricca la proposta dei parchi lungo l’arco ligure. A partire dall’estremo levante, con il Parco Avventura Val di Vara, con la super teleferica più lunga d’Italia, ben 250 metri. Nella zona di Genova si trovano quello di Genova Righi e il Vetta Park nella zona di Genova Pegli. Nel ponente, nello splendido scenario delle Alpi Liguri si trova il Parco Avventura Mendatica.





Asinelli

Tante sono le offerte per una passeggiata con tutta la famiglia in compagnia dei simpatici asinelli, dal Parco delle Alpi Liguri con le attività proposte dalla cooperativa di comunità Brigì di Mendatica, allo slow trekking con gli asini del Parco Natura AsinOlla di Pietra Ligure, all’escursione in compagnia delle guide Meraviglie dell’Aveto nell’omonimo parco.