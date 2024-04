Ponte del 25 Aprile: dieci mete molto gettonate dagli Italiani

LE PREFERENZE PER IL PONTE DEL 25 APRILE-1° MAGGIO - Secondo i dati rilevati dall’osservatorio di BWH Hotels Italia & Malta, si registra un incremento di viaggiatori rispetto al 2023, in particolare risultano in crescita i viaggi di coppia (+14%), delle famiglie e piccoli gruppi (+27%) e la lunghezza dei soggiorni. Tra le destinazioni preferite, oltre alle mete classiche battute dal turismo internazionale e alle città d’arte, si registra grande apprezzamento per i luoghi diversi e meno affollati rispetto a quelli più noti e frequentati, in località magari meno conosciute al riparo dall’assalto dei turisti, che, però, nascondono piccoli tesori da scoprire. La gran parte dei viaggiatori rimarrà in Italia e, come da tradizione, tra le mete più richieste ci sono le città d’arte. Ecco quindi, secondo i dati di BWH Hotels Italia & Malta, le 10 mete più richieste per l’imminente mega-ponte:

• Roma: la Capitale non manca mai: è una delle città più visitate al mondo al mondo che continua ad attirare un gran numero di turisti in qualsiasi occasione. Una visita primaverile potrebbe essere ideale prima dell’arrivo del caldo torrido estivo, anche se la Capitale è sempre affollatissima di visitatori.

• Venezia: il fascino della città lagunare non si esaurisce mai, i canali della Serenissima si preparano a ospitare turisti da tutto il mondo. Molti però si dividono, quando si tratta di sceglie un alloggio, tra chi vuole stare in pieno centro e chi, invece, sceglie la vicina Mestre.

• Sicilia: la voglia di Sicilia porta i turisti, oltre che a Palermo, anche a est e a sud dell’Isola, ad esempio a Ragusa, immersa in un territorio ricco di bellezze naturali e architettoniche, a Trapani col suo splendido litorale e le sue isole, e ad Acireale, piccola gemma in provincia di Catania, nota come la città dei cento campanili. Ancora più a Sud c’è Lampedusa con le sue incantevoli spiagge.

• Riviera Ligure: Genova ha molto da offrire ai turisti tra piazza della Vittoria, la Cattedrale di San Lorenzo, la splendida spiaggia di Boccadasse e ovviamente l’Acquario. Non manca però chi preferisce mare e sole, optando per mete come Rapallo, Sanremo, Spotorno, Santo Stefano al Mare e Santa Margherita Ligure.

• Firenze e le città toscane, Siena, Arezzo, Lucca, con il risveglio della primavera, si mostrano in tutta la loro bellezza. Una passeggiata sul lungarno a Firenze è un vero toccasana per il corpo e per la mente. Sempre apprezzati i monumenti e gli scorci di tutta la regione.

• Lecce: cuore pulsante del Salento, Lecce incanta i turisti con il suo centro storico barocco, le antichissime chiese e i resti romani. Da non perdere il Duomo, la Basilica di Santa Croce e un giro nella storia antica visitando teatro e anfiteatro romani.

• Napoli, la Costiera, il Cilento: un ponte al profumo di limone nell’incantevole costa campana che in primavera regala i meravigliosi colori degli agrumeti e dei giardini.

• Bolzano: luogo d’incontro e scambio culturale, Bolzano non è solo legata ai mercatini di Natale. Una città ricca di tradizioni e di artigianato locale. La pittura giottesca convive con la scuola gotica ed il torrente Talvera marca il contrasto tra antico e moderno.

• Riviera Romagnola: una meta più che mai ambita dai giovani che puntano al divertimento nei locali e nelle discoteche della Riviera. Tanta vita notturna e giornate di relax, sul lungomare attrezzato, e lunghe piste ciclabili da Rimini e Milano Marittima sono pronte anche per questo ponte primaverile.

• Verona e il Lago di Garda: apprezzato non solo da tedeschi e olandesi, il Lago di Garda offre imperdibili scorci. Molto gettonata la zona di Torri del Benaco, sulla sponda veronese, con il grazioso porticciolo e il castello scaligero diventato museo.