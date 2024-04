Tendenze di viaggio 2024: dall'astro-turismo al fitness travel

Il desiderio di esplorare nuove terre va di pari passo con il desiderio di scoprire e sperimentare nuove passioni, compagnie diverse o anche tradizionali, ma vissute in una chiave differente, magari all’insegna dello scambio generazionale. Sono questi i dati che emergono dal primo World Tourism Barometer dell'anno, pubblicato dall’ Organizzazione Mondiale del turismo , che analizza i trend che si annunciano per il 2024.

I DATI DEL MERCATO – Il primo dato a saltare all’occhio è di tipo quantitativo: il 2024 segna finalmente il ritorno del turismo internazionale ai livelli pre-pandemia, anche se non in tutto il mondo allo stesso modo. Le stime parlano, per fine anno, di una crescita del 2% rispetto al 2019. Sempre secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo segnali di rinascita importanti sono già arrivati nel 2023 quando il turismo internazionale aveva recuperato l’88% rispetto al livello pre-pandemico, con dati particolarmente positivi soprattutto in Europa, già arrivata a un recupero del 94% e in Africa (+96%); restano invece ancora indietro Asia e Pacifico con solo il 65% dei livelli pre-pandemici. Il turismo, però, è in continua evoluzione e fa attendere per l’anno in corso grandi novità e importanti ritorni.

"I dati dello scorso anno e le stime per il 2024 confermano l’importante ripresa del settore turistico” spiega Rosa Giglio, Head of Marketing di BWH Hotels Italia & Malta “L'Europa resta una meta ambita e l'Italia, come al solito, è pronta a proporre ai viaggiatori mete ed esperienze in grado di soddisfare tutti i gusti". Tra tecnologie innovative, destinazioni emergenti e nuovi modi di vivere il viaggio, ecco allora alcuni trend, individuati dagli esperti di Best Western Italia come i più interessanti del 2024 e destinati ad affermarsi nei prossimi mesi a livello mondiale, anche grazie al traino offerto dalle passioni di alcune celebrities, alle quali la stampa e le piattaforme social dedicano grande spazio e visibilità.

1. Astro-turismo – Le stelle hanno sempre esercitato un fascino irresistibile, non solo tra i marinai, ma anche tra i viaggiatori. I turisti, come spiega Travel Noire sono in cerca di località remote senza inquinamento luminoso, dove, in una notte serena, si possa ammirare uno spettacolo di stelle scintillanti o magari l’aurora boreale. Un grande appassionato di stelle è Tom Hanks, come testimonia la pagina Instagram dell’attore statunitense.

2. Turismo sportivo – Il 2024 sarà un anno ricco di sport. Travel Daily Media ricorda gli appuntamenti con Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, senza dimenticare gli Europei di calcio in Germania e quelli di atletica leggera a Roma. Gli appassionati di sport avranno solo l’imbarazzo della scelta e tante destinazioni tra cui scegliere.

3. Gig-tripping – E se gli eventi di sport non bastano, ci sono anche quelli musicali. Il fenomeno delle groupie, le fans sfegatate di cantanti e gruppi rock, non è morto e sono numerosissimi gli appassionati pronti a fare le valigie per seguire ovunque i loro idoli. Tra le star che gireranno il mondo nel 2024 ci sono Taylor Swift, Madonna, Bruce Springsteen, Green Day e Nicki Minaj.

4. Skip-gen travel – Un modo complicato per definire un fenomeno che esiste da sempre: nonni e nipoti che viaggiano insieme senza i genitori, saltando di fatto una generazione. Come spiega il magazine City Lifestyle, questo non significa solo che i nonni portano al mare i nipotini, mentre i genitori sono in città a lavorare: quando i bambini sono cresciuti, un viaggio nonni-nipoti può regalare esperienze preziose e ricordi indelebili. Un trend che ha visto protagonista anche Davide Frattesi: la scorsa estate il centrocampista dell’Inter ha trascorso le vacanze con la nonna, facendole persino provare il brivido del surf elettrico.

5. Coolcationing – In tempi di riscaldamento globale e di calure estive da record, come sostiene James Edition, cresce il numero dei cultori del freddo, spinti alle alte latitudini alla ricerca del clima fresco di Paesi come Islanda, Finlandia, Scozia, o delle vette più alte delle Alpi. Un esempio? Il dj Steve Aoki che si è rifugiato in una caverna di ghiaccio in Alaska.



6. Fitness travel - Dallo yoga in riva al mare al trekking nei boschi: secondo la rivista The Wordrobe, sempre più viaggiatori cercano esperienze che integrino turismo, attività fisica e benessere. Non si tratta di semplici cultori della palestra, ma di persone in cerca di wellness e di relax attivo. Tanti i vip che nemmeno in vacanza rinunciano all’allenamento: Neil Patrick Harris, ad esempio, non ha esitato a farsi immortalare in Messico impegnato con il sollevamento pesi.

7. Viaggi privati, ma in compagnia – Il desiderio di socialità tipica del post-pandemia passa attraverso una selezione accurata dei compagni: come spiega Meetings Mags, la tendenza coinvolge anche il settore del luxury travel, con soluzioni pensate per gruppi di famiglie, gruppi di coppie senza figli e donne single.

8. AI come tour operator – Come si legge su Destination Deluxe, l’intelligenza artificiale è già applicata in ambito turistico, ad esempio nel fornire ispirazione sulle destinazioni da visitare o facilitando la vita in molte situazioni: si va dai traduttori in tempo reale agli assistenti virtuali che alcune strutture propongono nelle stanze.



9. Slow e silent travel – Viaggiare in lentezza e nel silenzio è un altro desiderio che si va affermando sempre più. Sempre secondo Destination Deluxe, cresce il desiderio di vacanze dal ritmo più lento e rilassato: chi può permetterselo allunga il weekend di un paio di giorni, o cerca strutture immerse nella natura per un wellness totale.



10. Menopause retreat – Ne parla anche il New York Times: si tratta di strutture che offrono soggiorni ed esperienze pensati per supportare l’ipersensibilità, gli sbalzi d’umore e l’irregolarità del sonno delle donne in questo delicato momento di transizione.