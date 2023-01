Aurora boreale nella Lapponia svedese: soggiornare nella natura

È un'esperienza indimenticabile sedersi attorno a un fuoco vivo nel mezzo della magnifica natura lappone, circondati da neve e oscurità, e vedere l'aurora boreale danzare sulla grande volta celeste sopra di noi. Se volete andare alla ricerca dell'aurora boreale e vivere l'inverno artico in zone poco conosciute della Lapponia svedese, prenotate un soggiorno nelle piccole realtà lontano dal turismo di massa, che regalano esperienze stupende a contatto con le tradizioni e la natura. Insieme alla gente del posto condividete il loro stile di vita artico. Provate il glamping in tende riscaldate in mezzo alla foresta o dormite in igloo di design, in cottage situati direttamente sui fiumi o sul mare ghiacciati e altro ancora: ecco sei delle sistemazioni memorabili e veramente inusuali. Per raggiungere la maggior parte di esse, si arriva in aereo o col treno notturno da Stoccolma a Luleå, da dove si prosegue in auto a noleggio o con un trasferimento organizzato.

Il primo glamping al mondo in un clima invernale artico - Un’ora a nord-ovest del Golfo di Botnia, in mezzo alle grandi foreste e lungo Råneälven, uno dei fiumi della Lapponia ancora inalterato, potete vivere l'aurora boreale e lo stile di vita artico in due piccole sistemazioni molto suggestive. L'Aurora Safari Camp è il primo sito di glamping al mondo in un clima invernale artico ed è ispirato ai campi nella boscaglia africana. Per raggiungerlo, si percorre l'ultimo pezzo in motoslitta attraverso la foresta e sul fiume ghiacciato. Qui si dorme in comode lavvu (tende Sami) riscaldate con stufe a legna o in due nuovissime cabine a forma di cono con soffitto di vetro. Oltre a partecipare a vari tour con guida, potete farvi prestare sci di fondo e ciaspole e girare per conto vostro nel bosco innevato. Da fine febbraio c'è poi l'opportunità unica di volare in mongolfiera sopra il paesaggio artico!

Eco lodge - Nella stessa valle si trova il piccolo eco-lodge Arctic Retreat, certificato dal marchio svedese di ecoturismo The Nature's best. Offre pernottamento in tre stupende casette costruite con tronchi di legno, ognuna con una vasca idromassaggio all’esterno dove rilassarsi la sera e con un po' di fortuna godersi l'aurora boreale. Chi vuole imparare a fotografare l'aurora può partecipare a un’escursione notturna insieme a un fotografo. Vengono organizzate anche attività meno comuni come imparare a scolpire nel ghiaccio.

Case in legno rosso - Un altro luogo perfetto per avvistare l'aurora è l'area intorno al fiume Laino, nell'estremo nord della Lapponia svedese. Appena fuori dal villaggio di Kangos, 150 km a nord del Circolo Polare Artico, si trova l'accogliente Lapland Guest house, una collezione di originali case in legno rosso sulla riva del fiume. Le camere e le aree comuni sono state progettate individualmente con temi unici e la maggior parte degli edifici sono stati costruiti a mano dal proprietario Johan Stenevad. La cena viene servita in una casa tradizionale del ‘700, piena di atmosfera. Un'esperienza memorabile è il safari con le renne in cui si pranza all'aperto in mezzo a loro. La sera, Johan vi porta a caccia dell’aurora con una slitta in un luogo vicino al fiume, dove ci si può sedere comodamente attorno a un fuoco vivo sotto l’immensa volta celeste.

Nell’antico villaggio culturale di Kukkola - Nella valle del Torne, il possente fiume che sfocia nel Golfo di Botnia dove sorgono le cittadine gemelle di confine di Haparanda (sul lato svedese) e Tornio (sul lato finlandese), si trova l’antico villaggio culturale di Kukkola con le sue capanne di pescatori, il museo della pesca e mulini ad acqua. Qui la famiglia Spolander gestisce l’alloggio Kukkolaforsen con i suoi graziosi cottage rossi e camere d’albergo di recente costruzione con terrazzino fronte fiume. Durante le varie attività sul fiume ghiacciato, come la pesca sul ghiaccio e i tour in motoslitta, si attraversa più volte il confine tra Svezia e Finlandia. Kukkolaforsen è inoltre un paradiso per gli amanti della sauna con ben 14 saune nella zona, tra cui quella a fumo, tipica per la Valle del Torne. Una vera esperienza gastronomica da vivere a Kukkola è la cottura tradizionale dei coregoni. Il pesce viene infilzato su rami piccoli e abbrustoliti sulla fiamma viva nel centro di una capanna antica. Inoltre, come ad Haparanda, qui si festeggia un doppio capodanno, prima sul lato finlandese e un’ora dopo sul lato svedese!

Tenuta di charme fra le renne - Percorrendo invece il fiume Kalixälven si possono trovare diverse sistemazioni piacevoli dove vivere lo stile di vita artica. Fuori dalla cittadina di Kalix e non lontano da dove il fiume sfocia nel Golfo di Botnia, si trova l’antica tenuta di charme Filipsborg herrgård, in posizione incantevole sopra il fiume. Qui potrete rilassarvi nelle salette storiche dell'hotel e godervi le tradizioni alimentari locali. In inverno le renne della famiglia si trovano nella vicina foresta, e si possono accompagnare i proprietari per darle da mangiare. È un’esperienza molto particolare trovarsi circondati da un centinaio di renne! Naturalmente è in programma, tra le varie attività proposte, anche un tour a mezzanotte alla ricerca dell'aurora boreale.

Moderni cottage in un guscio a forma di igloo - Un'altra sistemazione memorabile nella zona è l’Ice & Light village, cinque moderni cottage direttamente in riva al fiume, racchiusi in un guscio a forma di igloo, decorati con arredi scandinavi e grandi finestre verso il fiume e verso il cielo. Se si desidera vivere l’esperienza di un soggiorno direttamente sul mare ghiacciato, si possono scegliere le comode casette presso il Nordic resort che si trovano all’inizio dell'arcipelago di Kalix. Dopo aver fatto un'indimenticabile tour in rompighiaccio sul Golfo di Botnia oppure in motoslitta sul mare, la sera si può uscire con le ciaspole alla caccia dell'aurora boreale, fermandosi per grigliare hot dog in mezzo alla natura, una semplice ma gustosa esperienza culinaria, molto apprezzata dai locali.

Safari alla ricerca di alci e pesca nel ghiaccio – Nell’attesa di andare a caccia dell’aurora, si può partecipare a tour in motoslitta o in slitta trainata da cani nella foresta innevata con pranzo sul fuoco vivo, partecipare a un safari per ammirare gli alci, provare la pesca nel ghiaccio in fiumi e laghi, sci di fondo, tour sulla neve in fatbike o con le ciaspole, conoscere la cultura Sami e vedere da vicino le renne, o uscire con il rompighiaccio Polar Explorer nel Golfo di Botnia. Dopo essere stati diverse ore al freddo, è poi un piacere riscaldarsi in una sauna a legna prima di gustare le specialità locali come alce e renne cucinate in diversi modi, coregone, salmone, funghi e frutti di bosco e non ultimo l'ambito caviale del coregone bianco. Dopo cena è il momento di uscire a cercare l’aurora, sperando nella fortuna di poterla ammirare.

Per maggiori informazioni: www.swedishlapland.com - www.heartoflapland.com