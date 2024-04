Birra artigianale: sei itinerari ideali per gli appassionati

Per districarsi tra le tante offerte e trovare quella su misura, un ottimo aiuto può venire dalla prima guida ragionata di Turismo Birrario, recentemente pubblicata. In quattro volumi (uno per ogni macroarea della Penisola), descrive 60 percorsi turistici incentrati sulla birra, fuori dalle rotte più battute, raccontandone le specificità territoriali, artistiche, monumentali e naturalistiche.

Microbirrifici

“Turismo birrario - Guida per viaggiatori in fermento”, curata da Luca Grandi (Edizioni Lswr) è la prima guida completa al turismo birrario italiano. In ogni volume gli autori presentano i percorsi per un turismo lento, l’arte, la cultura e i paesaggi naturali che fanno da compendio ai birrifici artigianali di qualità.

Il microbirrificio è ormai diventato un vero e proprio presidio territoriale: un luogo dove si fabbrica buona birra e dove gli appassionati possono scoprire la particolare alchimia che c'è dietro la sua produzione. Raggiungere e visitare i microbirrifici ha così portato allo sviluppo di un vero e proprio turismo della birra che ha coinvolto migliaia di turisti, cultori o semplici bevitori che vogliono anche scoprire luoghi e percorsi magari poco conosciuti e lontani dalle rotte più battute. I 60 itinerari proposti nella Guido sono un contributo importante alla letteratura di viaggio, permettono di visitare anche l’Italia meno conosciuta e sono stati creati per appassionati, per cultori della birra di qualità e per viaggiatori per vocazione e passione. Eccone 6, idea per uno spumeggiante week end o una gita fuoriporta.





Nord-Est

Per scoprire i castelli del Trentino-Alto Adige, “Turismo birrario” propone un percorso unico, da vivere un paio di giorni. L’itinerario si estende nella zona compresa tra la Val d’Adige e la Val di Non. Lì è possibile trovare un gran numero di castelli del Trentino, dalle caratteristiche molto diverse. Alcuni sono ancora perfettamente conservati, altri in rovina ma tutti bellissimi da vedere o visitare. Si parte dalla caratteristica cittadina di Lavis e dall’esplorazione dei suoi dintorni fino alla Val di Cembra per culminare, dopo aver risalito la Piana Rotaliana e la bassa Val di Non, nei dintorni del lago di Santa Giustina e di Cles. Infine, addentrandosi nella Valle sarà possibile ammirare il Castel Coredo e Il Castello di Cles.Che birra assaggiare? Una delle birre ad alta fermentazione del birrificio Birra Fon, che dedica ampio spazio anche al mondo delle IPA (qui ben rappresentato in più declinazioni).





Nord-Ovest

L’itinerario proposto nella guida parte dalla Riviera dei Fiori e si sviluppa all’interno di due delle valli che compongono l’entroterra imperiese. La prima è la Val Nervia, segnata dall’omonimo fiume e ricca di affascinanti borghi medievali, immersi nel verde intenso degli uliveti. L’altra è invece la Valle Argentina che, tra le valli che tagliano la Liguria dalle montagne al mare, detiene il primato del massimo dislivello e della più alta quota sul livello del mare. Si va infatti dalla quota zero del terminale della valle ad Arma di Taggia fino ai 2200 metri del Monte Saccarello. Che birra assaggiare? Nel Birrificio Nadir è possibile gustare delicate birre per lo più a bassa gradazione alcolica, che talvolta, in produzioni stagionali, svelano ingredienti inaspettati e del territorio, come le foglie di ulivo nella Montefollia, nata in collaborazione con il Frantoio Roi





Centro

Regione dalle mille sfaccettature, l’Abruzzo offre paesaggi montani, collinari e balneari e custodisce il 75% delle specie animali e vegetali presenti in Europa. Alcune sono proprio tipiche del luogo: basti pensare al camoscio d’Abruzzo e al pastore maremmano-abruzzese. L’ itinerario porta alla scoperta della biodiversità e del patrimonio ambientale dall’estensione non indifferente: il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Regionale Naturale Sirente Velino e le catene montuose della Maiella e del Gran Sasso, che dividono la Regione in due microaree (la zona dell’entroterra e quella costiera). Si parte da Crognaleto per giungere fino a Prati di Tivo; si prosegue con un percorso fino a Castelli per poi giungere a Civitella del Tronto. Il viaggio termina a Notaresco. Che birra assaggiare? Il birrificio La casa di Cura è uno dei marchi più estrosi e creativi del panorama italiano. Accanto ad una vasta gamma di ricette ad alta fermentazione che costituiscono la linea classica e la linea stagionale, il birrificio certifica come biologica la linea Organic, costituita da tre referenze caratterizzate dall’utilizzo di sole materie prime provenienti da agricoltura biologica, e come gluten free altre tre referenze, a cui si aggiunge anche un sidro luppolato.