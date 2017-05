Cuba: le bellezze e i colori dell’Avana

L’Avana è adagiata intorno ad una baia naturale che la protegge dal mare aperto e lungo la quale corre il Malecon, un lungo mare che si estende per chilometri e chilometri, da percorrere a piedi o a bordo di una delle spiritose auto d’epoca che richiamano alla mente la mitica America degli anni Cinquanta e che caratterizzano tutta l’isola.



L’Avana è pervasa da un fascino decadente e melanconico, dietro al quale si cela in realtà lo spirito vibrante e divertente dei suoi abitanti che conquista al primo sguardo.



Lasciandosi alle spalle la capitale è possibile spingersi fino alla punta estrema occidentale dell’isola, sulla sua costa sud, e raggiungere la piccola, e poco conosciuta, località di Maria La Gorda, riserva naturale famosa per gli amanti delle immersioni, grazie all’incredibile ricchezza dei suoi fondali.



Il tour può continuare verso est, abbandonando temporaneamente il mare per la montagna e inoltrandosi nella regione di Pinar del Rio fino a raggiungere la piccola cittadina di Viñales.



La città sorge in un’ampia valle il cui terreno si presta particolarmente bene alla coltivazione del tabacco. I contadini che vi abitano producono il miglior tabacco al mondo, utilizzato per i mitici sigari cubani.

La Valle di Viñales fu dichiarata Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO nel 1999 per la particolarità delle sue formazioni rocciose, dette mogotes: incredibili colline calcaree, la cui forma ricorda enormi mucchi di fieno.



Viñales è una cittadina semplice, dalla vocazione agricola, ma in cui vi è tutto l’essenziale: da qualche anno la cittadina è cresciuta notevolmente, facendosi conoscere come località di villeggiatura e proponendo una ricca offerta di case particular, forme di alloggio in case private, molto simili a un bed and breakfast.



Differentemente da Viñales, a 150 km a est della capitale, sulla sottile penisola di Hicacos, sorge Varadero, una delle destinazioni cubane più conosciute dal turismo internazionale e meta ideale per chi ama il sole, il mare e la spiaggia.



Varadero è certamente una delle località in cui la movida è più vivace e frizzante. La sua carta vincente è sicuramente la spiaggia: una sinuosa striscia di sabbia dorata lunga più di 20 km, una delle più belle di tutta l’isola.