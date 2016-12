La Torre Eiffel esce da Parigi

La Torre Eiffel è forse il monumento più iconico e rappresentativo di Parigi , ma non è stato sempre così. Progettata nel 1889 da Alexandre Gustave Eiffel per l'Esposizione Universale di Parigi, la Torre sollevò all'epoca non poche polemiche, tanto che un nutrito gruppo di artisti scrisse una petizione contro la sua costruzione. Oggi è visitata ogni anno da decine di migliaia di turisti ed è diventata uno dei monumenti più celebri al mondo. Ma la fama, si sa, attira anche gli imitatori. .. e la Torre Eiffel di copie , più o meno riuscite, in giro per il mondo ne ha parecchie!

Ai quattro angoli del mondo, da Riga alla Cina, ecco sette repliche della celebre Torre di cui forse non conoscevate l'esistenza: ce le fa scoprire Wimdu la più grande piattaforma europea per la ricerca di appartamenti privati in città e altrove.



PARIS, TEXAS - Ebbene sì, anche gli USA hanno la loro Parigi e, per non essere da meno rispetto all'omonima capitale europea, hanno pensato bene di costruire una loro versione della Torre Eiffel. Ci riserviamo tuttavia il diritto di non commentare il cappello da cowboy posto alla sommità della torre...



PRAGA, REPUBBLICA CECA - Completata appena due anni dopo la costruzione della Torre Eiffel a Parigi, la Torre Petřín di Praga si presenta come una sorella minore dell'originale. Seppur più bassa in altezza offre comunque una vista straordinaria sulla Moldava.



RIGA, LETTONIA - Questa reinterpretazione in chiave vagamente fantascientifica della Torre Eiffel, con i suoi 369 metri, è la torre di trasmissione autoparlante più alta d'Europa. Inoltre offre un punto panoramico con una vista davvero spettacolare.



FILIATRA, GRECIA - Anche alle porte di questa cittadina greca si trova una delle svariate repliche della Torre Eiffel. In questo caso la somiglianza è davvero sfacciata, ma la misura è decisamente ridotta: questa torre, infatti, è alta appena 18 metri.



TOKYO, GIAPPONE - Anche il Paese del Sol Levante ha una sua personale versione della Torre Eiffel. Costruita nel 1958, e alta ben 333 metri, la Tokyo Tower è diventata nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti della città. Un aspetto curioso della torre è la colorazione bianca e rossa, scelta per diminuire il rischio di collisioni con gli aerei.



HARBIN, CINA - Questo ennesimo epigono della torre francese, ribattezzato con l'esotico nome di Dragon Tower, oltre ad essere utilizzato per la trasmissione di segnali radio e TV, ospita al suo interno anche una terrazza panoramica ed un ristorante a buffet.



HANGZHOU, CINA - Situata in un sobborgo della città cinese di Hangzhou, questa copia carbone della Torre Eiffel, seppur ben fatta, non riesce di certo a replicare il fascino dell'originale vista così, immersa nella sterpaglia e circondata da anonimi palazzi.