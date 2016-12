Isole Vergini Britanniche: ecco l’arcipelago che il tempo ha dimenticato

Si apre infatti la seconda edizione del BVI Food Fete, forse il festival culinario più noto dei Caraibi, che durerà tutto il mese di novembre. L'edizione di quest'anno prevede una serie di appuntamenti che metteranno in mostra la squisitezza della cucina e della tradizione enogastronomica dell' arcipelago. Ogni settimana, sulle quattro isole principali, Tortola, Jost Van Dike, Anegada e Gorda, saranno promossi bar crawl, competizioni culinarie e numerosi eventi che vedranno la partecipazione di chef provenienti da ogni parte del mondo.



Dal chilometro 0 ai sapori mediterranei - Il Jost Van Dyke Bar Crawl offrir l'opportunità di scoprire alcuni dei più celebri bar e locali sulla spiaggia delle BVI, sull'isola dove è stato inventato il famoso cocktail Painkiller. Gli eventi culinari Taste of Tortola e Taste of Virgin Gorda, che si terranno sulle omonime isole dal 7 al 21 novembre, si articoleranno in dimostrazioni di chef locali e internazionali, gare di cocktail, degustazioni e molte altre iniziative allettanti. In occasione della Barefoot Gourmet Soirée, sarà possibile partecipare a un'imperdibile banchetto preparato da chef locali e internazionali come Todd Howard che allieterà i palati degli ospiti con un menu a km 0 biologico e biodinamico, mentre Kristin Sollenne metterà in mostra la ricchezza dei sapori mediterranei con piatti semplici, gustosi ed equilibrati ispirati alla tradizione culinaria italiana.



Aragosta protagonista - La serata all'insegna dell'alta cucina avrà luogo il 14 novembre sulla spiaggia del celebre Peter Island Resort, in un'atmosfera dal fascino unico. Il BVI Food Fête si concluderà con l'Anegada Lobster Festival, evento culminante del lungo mese di celebrazioni, e uno dei più celebri delle Antille, poichè offre l' occasione di assaporare la celebre aragosta locale cucinata in vari modi - grigliata, essiccata, al curry, ceviche e in umido - accompagnata dal cocktail per eccellenza delle Isole Vergini Britanniche, il Painkiller.Il Festival di Anegada della durata di due giorni, si terrà il 28 e il 29 novembre.



Un paradiso per i sub - La cucina, quindi, senza dimenticare che le Virgin britanniche sono un paradiso per chi ama nuotare e andar sott'acqua, con almeno cento siti di immersioni distribuiti in decine di insenature, piccola baie, scogli spettacolari. Sono ventuno i parchi nazionali nelle sessanta isole ed isolette che compongono l'arcipelago: sono possibili corsi teorici e pratici di immersione. Non mancano scuole di surf e di tutti gli sport acquatici, tra cui la navigazione a vela in tutte le sue sfumature e specialità.



Per maggiori informazioni: www.bvitourism.com