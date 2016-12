Anguilla, i Caraibi che sorprendono

06:00 - Un po’ nascosta e per questo molto esclusiva: Anguilla, è un’incantevole isola delle Piccole Antille, la più a nord delle Isole Sottovento, colonia britannica. Ammirata per le sue spiagge candide, Anguilla è un piccolo Paradiso della natura, rallegrato dalla diffusissima musica reggae da una cucina eccellente che si può gustare in numerosissimi ristorantini in riva all’Atlantico.

L’Isola più esclusiva dei Caraibi - Per arrivarci si può scegliere tra un piccolo aeroplano da Saint Martin, da San Juan o da Antigua, ma l’arrivo più suggestivo è via mare, con il piccolo motoscafo che collega l’isola, ogni mezz’ora, con Saint Martin. Appena arrivati, ci si rende subito conto che la fama di isola esclusiva non deriva certo da boutiques, yachts e locali alla moda, ma da una natura selvaggia, tranquilla e affascinante.



Spiagge candide e paradisi subacquei - L’emozione più forte si prova quando ci si affaccia su una qualunque tra le molte splendide spiagge dell’isola, sicuramente tra le più belle del mondo. Sabbia bianchissima, impalpabile, di origine corallina, quindi non polverosa; acqua cristallina che passa dall’azzurro al verde, tramite un’infinita varietà di toni del blu, a seconda della profondità del mare, sempre variabile, per via della barriera corallina che serpeggia a distanze irregolari dalla costa, ospitando un’incredibile varietà di pesci coloratissimi. Non è un sogno: Anguilla è un angolo di paradiso, che chi la governa è riuscito a mantenere intatto, al riparo dalle brutture del traffico, dalle licenze indiscriminate e dall’urbanizzazione selvaggia.



Una cucina deliziosa – Ad Anguilla avrete la sorpresa di trovare una cucina assolutamente al di sopra delle aspettative e che ha la fama di essere tra le migliori d’America. La scelta non manca certo e la cena o il pranzo in stupendi ristorantini in riva al mare è una delle tradizioni consolidate dell’isola. Negli anni, gli chef che si sono susseguiti nei più prestigiosi ristoranti di Anguilla, hanno aperto propri ristoranti in tutta l’isola, dando vita alla più sorprendente varietà di ottimi ristoranti, di ogni livello. Persino nelle più improbabili baracche ubicate nelle zone meno turistiche dell’isola potete aspettarvi di mangiare un’ottima zuppa di pesce, aragosta o gli squisiti cray fish.



Il momento migliore per andare ad Anguilla? -D’ estate l’isola si svuota dai turisti americani che, tradizionalmente, affollano i Caraibi durante i mesi invernali. I prezzi si riducono fino a un terzo, rispetto a quelli dei mesi invernali, e la ridotta presenza di turisti rende tutto più piacevole, a cominciare dalla disponibilità e la gentilezza degli abitanti. Se poi riuscirete a visitare Anguilla durante il tradizionale carnevale, nella prima settimana di agosto, ci sarà un extra garantito di divertimento per tutti.



Maggiori informazioni: www.anguilla-vacation.com