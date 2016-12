Reggae e calypso: è l’estate delle Barbados

Protesa nell'Atlantico Barbados è la più orientale delle isole caraibiche, un paradiso turistico per le ampie spiagge e il clima mite durante tutto l'anno. E l'estate è la stagione più propizia per approfittare delle tariffe più vantaggiose in hotel, per godere delle spiagge e del mare cristallino dell'isola e sopratutto per partecipare alla festa più divertente dell'estate: il Crop Over Festival, una straordinaria festa della musica.

Barbados ospita cinque intense settimane di festeggiamenti, dal 27 giugno al 3 agosto 2015 tra parate, concerti, competizioni di calypso e soca, artigianato e cucina. Nato nel lontano 1780 per celebrare la fine del raccolto della canna da zucchero e l'inizio della produzione del pregiato rum barbadiano, il Crop Over Festival prosegue ogni anno la tradizione con un fitto programma: Il festival si apre ufficialmente il 27 giugno con il Ceremonial Delivery of the Last Canes a Brindgetown, la capitale dell'isola, la cerimonia durante la quale sono incoronati il re e la regina del raccolto. Durante la giornata, inoltre, sono in programma la parata con costumi colorati e carri trainati da muli, musica gospel, jazz e folk, attività per i bambini, il mercato e gustose specialità gastronomiche locali.



Musica in riva al mare - La musica è protagonista assoluta del festival: per tutta la sua durata si susseguono spettacoli e competizioni tra band di calypso e soca, concerti folk, reggae e gospel. Da non perdere a Pan Pun De Sand il 12 luglio a Brandons Beach, un concerto di Steel Pan sulla spiaggia, e le finali del Pic-O-De-Crop l'1 agosto, quando i nove migliori artisti di calypso si sfidano per vincere il trono, diventando Pic-O-De-Crop Monarch. Dal 31 luglio al 3 agosto apre il Bridgetown Market, la più grande fiera di strada dell'isola, lungo la Spring Garden Highway nelle vicinanze della capitale: nelle bancarelle colorate si trovano oggetti di arte e artigianato, gioielli, borse, cappelli e prodotti gastronomici, mentre la musica tuk e calypso risuona nell'aria.



Il Cohobblopot e Grand Kadooment -Nello slang locale significa “mix di ingredienti diversi”, la sera del 2 agosto, è uno degli eventi più attesi di tutto il festival: il Kensington Oval di St. Micheal ospita uno show travolgente che vede esibirsi sul palco musicisti di calypso e soca locali e internazionali, ballerini con costumi stravaganti, maschere e costumi, fuochi d'artificio. Il Crop Over si chiude il 3 agosto con il Grand Kadooment: la grande parata che coinvolge migliaia di persone in costumi caraibici si snoda lungo le strade della città, nel party in movimento più spettacolare dell'anno che culmina a Spring Garden Highway. Qui, la festa prosegue con calypso, danze, cibo e bevande.



