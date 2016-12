Anche in aereo non dimentichiamoci del galateo

A rivelare la top ten delle cattive abitudini più comuni e più fastidiose è London City Airport, dopo aver chiesto ai propri passeggeri di indicare da quali infrazioni alla buona creanza si è sentito più infastidito. Il principale punto di domanda, quando si entra in cabina e indipendentemente dalla durata del volo, riguarda il proprio vicino di posto: vorrà attaccare bottone a tutti i costi, oppure si lamenterà per tutto il viaggio, passerà il tempo a fare gli scongiuri o imprecherà in presenza dei bambini? Il sondaggio propone anche a ciascuno di verificare i propri comportamenti, per vedere se i semplici gesti che ciascuno compie quando si accomoda in aereo sono davvero rispettosi della buona educazione o causano disagio agli altri viaggiatori.



Uno dei gesti più sotto accusa è l'atto di reclinare il sedile: il 63% degli intervistati ha indicato questa abitudine come la peggiore in assoluto. Lo spazio vitale di ognuno è la cosa più importante da rispettare: al secondo posto ci sono i passeggeri che invadono il bracciolo senza lasciare spazio per il proprio vicino, mentre chi mette i piedi nello spazio tra i sedili davanti a lui è nominato all'ottavo posto. In terza posizione ci sono invece gli atteggiamenti sgradevoli nei confronti dell'equipaggio. Sempre in tema di spazio, la maleducazione entra anche nel vano portabagagli, dove si gioca una vera guerra per sistemare le valigie.



Ecco la classifica completa degli atteggiamenti considerati più maleducati e fastidiosi:

1) Reclinare il sedile tanto da essere praticamente addosso al passeggero seduto dietro.

2) Mettere il gomito sul bracciolo senza lasciare spazio per chi è seduto accanto.

3) Essere sgradevole con l'equipaggio: dire grazie non costa nulla.

4) Portare in cabina un bagaglio a mano che è chiaramente troppo grande: in questo modo alcuni sfortunati dovranno mettere il loro nella stiva.

5) Parlare con il proprio compagno di viaggio a voce così alta da impedire ai propri vicini persino di ascoltare i propri pensieri.

6) Dimenticarsi le buone maniere al momento di scendere dall'aereo, solo per essere i primi in coda al controllo passaporti.

7) Alzarsi in continuazione per recuperare oggetti nelle cappelliere.

8) Appoggiare i piedi nello spazio tra i sedili di fronte toccando le braccia di chi è seduto davanti.

9) Imprecare senza prestare attenzione a chi è seduto accanto: potrebbero esserci orecchie tenere ed innocenti.

10) Monopolizzare il finestrino e bloccare la vista agli altri



“Volando ci ritroviamo a contatto con persone sconosciute molto più che in altre situazioni, e anche le piccole cose spesso possono irritarci” afferma un portavoce di London City Airport “La regola base è quella di essere gentile con i propri compagni di viaggio: non ti siederesti mai addosso ad uno sconosciuto su una panchina mentre sta mangiando, quindi pensa bene di quanto spazio hai davvero bisogno prima di reclinare il sedile. Se sei nelle ultime file, fai un bel respiro e ricordati che la strada per scendere dall'aereo non è poi così lunga, e se non sopporti l'attesa prova a chiacchierare con qualcuno, potrebbe nascere una nuova amicizia".