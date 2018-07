Wind Summer Festival: Emma insegna canto, ma Ilary Blasi stecca

La prima puntata del "Wind Summer Festival", in onda giovedì 5 luglio su Canale 5, ha visto esibirsi sul palco di Piazza del Popolo grandi artisti italiani e internazionali, capaci di far cantare e ballare tutto il pubblico di Roma. Nel corso della serata non sono mancati anche divertenti siparietti come quello che ha coinvolto la padrona di casa, Ilary Blasi, e l'artista Emma Marrone.



L'artista salentina ha dato prova delle sue capacità canore con un acuto che ha raccolto gli applausi di tutti i presenti e ha invitato la conduttrice a imitarla. I risultati, però, non sono stati proprio i medesimi.