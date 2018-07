"Wind Summer Festival", la musica protagonista su Canale 5

Le canzoni dell'estate e gli artisti protagonisti della scena musicale. Da giovedì 5 luglio, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, tutte le settimane per quattro puntate, va in onda il " Wind Summer Festival ", l’imperdibile appuntamento con la musica dal palco di Piazza del Popolo, a Roma. A condurre la serata Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia .

l meccanismo di votazione sarà come quello delle scorse edizioni, ancora una volta sarà “la musica che vota la musica”! I 6 giovani in gara, si sfideranno a coppie nel corso dei primi tre appuntamenti e saranno votati dagli artisti big ospiti e da una giuria di giornalisti musicali e televisivi del web. Ogni sera verrà decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfideranno in occasione del quarto appuntamento, durante il quale verrà eletto il vincitore finale della categoria Giovani.

Radio 105, radio ufficiale di Wind Summer Festival, assegnerà lo speciale Premio Radio 105 sulla base delle preferenze espresse da pubblico su www.105.net che voterà il proprio preferito tra i brani che gli artisti proporranno sul palco.

Inoltre tutti i giorni, a partire da lunedì 2 luglio, alle 18.25 su Italia 1, Niccolò Torielli e Chiara Carcano conducono #estatepiùvicini: in ogni puntata, i due conduttori girano per le strade di Roma alla ricerca di persone da coinvolgere in interviste e piccole prove riguardanti l’estate e la musica. Tra tutte le persone coinvolte, quattro – una per ogni puntata – avranno la possibilità di accedere al backstage di “Wind Summer Festival”.