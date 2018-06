Wind Summer Festival, da Fedez a Giusy Ferreri più di 60 artisti sul palco

Da Fedez a J-Ax passando per Benji e Fede, Bob Sinclair e Maneskin, saranno 60 artisti, fra italiani e internazionali, ospiti del Wind Summer Festival. Da giovedì 22 giugno a domenica 25 giugno dalle ore 20 Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia faranno da padroni di casa in Piazza del Popolo a Roma alla kermesse musicale più attesa e cool dell'estate, trasmessa prossimamente in prima serata su Canale 5.