Wanda Nara a "Verissimo": "Con Maxi Lopez siamo tranquilli, il tempo cura tutto"

Quello con Icardi è stato un rapporto che sin da subito si è poggiato su basi solide. "Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l’avrei presentato ai miei figli" racconta.



Un amore quello di Wanda per Icardi che si è trasformato anche in un rapporto lavorativo. Wanda, infatti, oltre ad essere la moglie del capitano dell'Inter è anche la sua manager. A tal proposito afferma: "Sono sempre stata la manager di me stessa in Argentina. Mauro stava chiudendo il suo contratto con il suo manager e ha iniziato a chiedermi dei consigli, così piano piano, sono diventata la sua manager. All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavo in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è facile".



E in qualità di manager chi meglio di lei potrebbe sapere quale sarà il futuro del giocatore? "Il cuore di Mauro e dei nostri bambini è nerazzurro. Speriamo stia sempre all'Inter - spiega -, dipende dalla società. Non si sa nulla sul Real Madrid, non dico no e non dico sì. Se fosse per Mauro, lui rimarrebbe all'Inter per tutta la vita, ma poi ci sono altre cose e non si sa, speriamo di sì". Se invece si parla di futuro della famiglia, una cosa è certa: non c'è intenzione di allargarla. Infine, sulla possibilità di allargare la famiglia con un altro figlio, Wanda confida: "Ora basta bimbi - afferma -. Sono belli ma sono impegnativi. A Mauro non piace avere tate. Perciò se io esco lui sta con i bambini e viceversa. Siamo una famiglia un po' all'antica".



Nel salotto di Silvia Toffanin, oltre a Wanda Nara, saranno ospiti: Iva Zanicchi, l’amatissimo duo pop formato da Benji e Fede e poi Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone insieme al cinema con il film "Poveri ma ricchissimi".