La verità di Aida Yespica: "Io e Geppy stiamo insieme, ma..."

Si racconta a cuore aperto Aida Yespica in un’intervista esclusiva a "Pomeriggio Cinque". "Con Geppy va tutto benissimo, tutto a gonfie vele” dice la showgirl parlando del suo amore nato pochi mesi prima del suo ingresso nella casa del "Grande Fratello Vip". Lui ha avuto un tentennamento dopo il presunto bacio scambiato tra la bella venezuelana e Jeremias Rodriguez, ma ora è tutto superato: “Lui è una persona dolce, mi ha corteggiato molto anche quando ero dentro la casa. Viviamo giorno per giorno. Ma non vogliamo sposarci è troppo presto”.



Aida poi racconta la violenza subita da bambina: “Avevo 6 anni, ma mio padre non l’ha mai saputo. Quel mostro ha abusato di me per 3 anni finché non ce ne siamo andati da quel posto. Raccontarlo davanti alle telecamere è molto difficile – sottolinea Aida - ero piccola e non sapevo che fare, ma fa parte del mio passato ed è difficile combattere con questi ricordi, però ho una grande forza che è mio figlio, che mi aiuta tanto”.